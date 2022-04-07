Крупнейшая кража в истории авиации: россия ворует самолеты ЕС

Иностранные арендодатели теряют надежду на то, что им когда-либо удастся получить судна обратно из россии. Авиационные эксперты уже называют это самой крупной кражей в истории авиации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Traveller.

Недавно истек крайний срок, определенный Европейским Союзом по введению санкций против российских авиакомпаний. Они должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов, но не сделали этого.

Большинство арендованных на западе самолетов по-прежнему летают по внутренним маршрутам России. Это происходит несмотря на то, что Бермудские острова и Ирландия, где большинство из них зарегистрировано, приостановили действие сертификатов летной годности. Это означает, что полеты на этих суднах должны быть приостановлены, поясняет изданию консультант аналитической компании в сфере авиации IBA.

Вторжение россии в Украину повлияло на авиацию почти сразу же: запад быстро ввел запрет на использование своего воздушного пространства пассажирскими самолетами из рф. Теперь же арендодателям грозят большие денежные списания или долгая страховая битва: истек срок прекращения аренды самолетов в соответствии с санкциями ЕС.

«Боюсь, мы станем свидетелями крупнейшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации», — говорит доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института Владимир Билоткач.

Двойная регистрация международными правилами не допускается. Однако россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранцам, в свой собственный реестр.

Для этого там даже приняли закон, который разрешает такой шаг, но по сути является нарушением международных норм. В правительстве страны-оккупанта также заявили, что 78 самолетов, арендованных у российских перевозчиков, были «захвачены за границей» и не будут летать обратно в рф. Хотя по факту захватила самолеты именно россия.

Крупный арендодатель самолетов Avolon расторг все свои договоры аренды с российскими авиакомпаниями и успел изъять четыре из 14 собственных самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям за пределами страны. Впрочем, неясно, были ли эти четыре самолета из тех 78, об изъятии которых сообщила Москва.

Российские авиакомпании из-за наложенных санкций должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов, но иностранные арендодатели быстро потеряли надежду на то, что судна получится вернуть.

Хотя захваченные россией самолеты застрахованы, беспрецедентные масштабы потенциальных убытков, вероятно, будут означать годы судебных разбирательств между арендодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения о выплатах, говорят аналитики.

И даже если самолеты будут конфискованы, то стоимость возмещения будет под вопросом. Ведь судна должны иметь точные записи о техническом обслуживании как гарантию того, что они были оснащены подлинными, отслеживаемыми компонентами.

Хотя общая стоимость самолетов огромна, влияние на отдельные лизинговые компании все еще может быть управляемым, даже если потребуется списание. Поскольку на долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.

По словам директора Alton Aviation Consultancy Брэда Дейли, это не нанесет вреда этим предприятиям.

«На мой взгляд, это действительно меняет будущий рыночный потенциал России», — сказал он.

Источник: sprotyv.info

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