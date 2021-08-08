Крупний град вчора пройшов у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

Град, діаметром до 2-3 сантиметрів, випав вранці 7 серпня у Харкові. У регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що такий розмір відповідає критеріям стихійного метеорологічного явища.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 7 серпня рясний град випав у Харкові в районі Північної Салтівки та у Великій Данилівці.

Користувачі Фейсбуку також повідомляють, що град був у Циркунівській громаді.

«Потужні грози та крупний град виникли під впливом лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії. Надходження нестійкої та вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку купчасто-дощових хмар та градових осередків по всій території області», - повідомили в Харківському центрі з гідрометеорології.

Крім того синоптики прогнозують по Харківській області і на завтра, 8 серпня, нестійку погоду: мінливу хмарність, уночі та вдень короткочасний дощ із грозою, вітер північний 7 - 12 м/с.

Температура повітря очікується: вночі 19 - 21°, вдень 26 - 28°.

Також 8 серпня в лісах Харківської області збережеться надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Варвара Барська

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