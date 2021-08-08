Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:05
Просмотров: 174

Крупний град вчора пройшов у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

Крупний град вчора пройшов у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

Град, діаметром до 2-3 сантиметрів, випав вранці 7 серпня у Харкові. У регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що такий розмір відповідає критеріям стихійного метеорологічного явища.

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 7 серпня рясний град випав у Харкові в районі Північної Салтівки та у Великій Данилівці.

Користувачі Фейсбуку також повідомляють, що град був у Циркунівській громаді.

Крупний град вчора пройшов у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

«Потужні грози та крупний град виникли під впливом лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії. Надходження нестійкої та вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку купчасто-дощових хмар та градових осередків по всій території області», - повідомили в Харківському центрі з гідрометеорології.

Крім того синоптики прогнозують по Харківській області і на завтра, 8 серпня, нестійку погоду: мінливу хмарність, уночі та вдень короткочасний дощ із грозою, вітер північний 7 - 12 м/с.

Температура повітря очікується: вночі 19 - 21°, вдень 26 - 28°.

Також 8 серпня в лісах Харківської області збережеться надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Варвара Барська

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове вышивают девятиметровый рушник
Сегодня 08:44    1
Обласна атестаційна комісія розпочала атестацію дитячих закладів оздоровлення
Сегодня 08:11    38
Анкеты для "Карты харьковчанина" можно заполнить в центрах админуслуг
Сегодня 07:38    91
На Харьковщине ввели запрет на вылов раков
Сегодня 06:33    111
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    120
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    201
В Харькове пропал подросток, его ищут второй день
07.08.2021 09:22    279
Неповторний гуцульський колорит. Харків‘ян запрошують на виставку робіт майстрів з Косова
07.08.2021 08:59    175
В киевском суде оспаривают реорганизацию Харьковского национального аграрного университета им. Докучаева
07.08.2021 08:27    172
В Валках увольняется главврач больницы, где не платили зарплату
07.08.2021 07:56    166
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 