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Крупный автопожар в центре Харькова (фото, видео)
Пожар произошел около 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25. Там рядом со зданием горело пять припаркованных автомобилей.
К месту вызова прибыло три отделения спасателей на автоцистернах. Всего 15 человек. На момент их прибытия четыре иномарки - Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti были полностью охвачены пламенем. Кроме того, частично поврежден оказался Daewoo Lanos, а также две двери на первом этаже, окно и обшивка балкона на втором этаже дома.
Площадь пожара составляла около 20 кв. метров.
Полностью ликвидировать возгорание удалось в 05:05. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.
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