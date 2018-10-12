Крупный автопожар в центре Харькова (фото, видео)

Пожар произошел около 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25. Там рядом со зданием горело пять припаркованных автомобилей.

К месту вызова прибыло три отделения спасателей на автоцистернах. Всего 15 человек. На момент их прибытия четыре иномарки - Mersedes ML-350, Audi A-3, Volkswagen Touareg и Chevrolet Lacetti были полностью охвачены пламенем. Кроме того, частично поврежден оказался Daewoo Lanos, а также две двери на первом этаже, окно и обшивка балкона на втором этаже дома.

Площадь пожара составляла около 20 кв. метров.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 05:05. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.





Агентство Телевидения Новости