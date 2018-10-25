Крупный пожар на заводе под Харьковом - есть жертвы

Сегодня в 17-05 в дежурную часть ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия - горел цех металлообработки на большой площади. Как сообщали люди, в одном из помещений оставались шестеро рабочих предприятия, которые не могут самостоятельно выйти из горящего здания.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия пожарных отделений огнем было охвачено около 1000 кв. метров одноэтажного производетсенного здания. Спасатели вынесли из задымленного здания шесть человек. Пятерым оказывают помощь медики - по предварительной информации, они получили отравление угарным газом. Один из пострадавших скончался.

На месте работают 8 автоцистерн, один аварийно-спасательный автомобиль. газодымозащитная служба. Из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания.

В 18-10 пожар удалось локализовать. Причины возгорания и такого быстрого распространения огня в ГСЧС пока назвать не могут.

Агентство Телевидения Новости