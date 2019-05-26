Крушение MH17 на Донбассе: пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину

Российские пропагандисты продолжают выдавать фейки об Украине. На этот раз российские СМИ сообщили, что в Нидерландах якобы признали, что Киев может быть причастен к крушению "Боинга" на Донбассе летом 2014 года, во время которого погибло 298 человек.

Так, пропагандисты утверждают, что лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде во время дебатов с премьер-министром страны Марком Рютте отказался согласиться с итогами расследования совместной следственной группы.

Пропагандисты отмечают, что Рютте якобы назвал соперника любителем России.

Как известно, совместная следственная группа постановила, что "Боинг" был сбит "Буком" российских вооруженных сил.

Источник: apostrophe.ua

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