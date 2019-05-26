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Крушение MH17 на Донбассе: пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину

Российские пропагандисты продолжают выдавать фейки об Украине. На этот раз российские СМИ сообщили, что в Нидерландах якобы признали, что Киев может быть причастен к крушению "Боинга" на Донбассе летом 2014 года, во время которого погибло 298 человек.

Так, пропагандисты утверждают, что лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде во время дебатов с премьер-министром страны Марком Рютте отказался согласиться с итогами расследования совместной следственной группы.

Пропагандисты отмечают, что Рютте якобы назвал соперника любителем России.

Как известно, совместная следственная группа постановила, что "Боинг" был сбит "Буком" российских вооруженных сил.

Крушение MH17 на Донбассе: пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину

Крушение MH17 на Донбассе: пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину

Источник: apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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