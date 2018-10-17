Крушение Су-27 на учениях в Украине: погибли украинский и американский пилоты, самолет разлетелся на кусочки (фото)

В Украине во время учений "Чистое небо-2018" произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27. Оба пилота погибли. Один из погибших пилотов - военнослужащий США.

Инцидент произошел в Виницкой области возле села Уланов. Как сообщают очевидцы, пилоты отвели самолет от села и направили в поле. Корреспондент.net рассказывает подробности.

На Су-27 погибли украинец и американец

Су-27 разбился 16 октября около 17:00 в ходе выполнения учебно-боевого полета в рамках военных учений со странами НАТО Чистое небо-2018. В них принимают участие США, Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния.

Полет проходил в Виницкой области возле села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Су-27 взлетел с аэродрома города Староконстантинов. По данным Украинского милитарного портала, потерпел крушение истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70, серийный номер: 96310424040.

На борту Су-27 находились украинский пилот и военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США, оба они погибли. Такое сообщение опубликовал Генштаб вооруженных сил Украины.

Вскоре он без объяснения причин убрал информацию о национальности погибших, но не выпустил никаких опровержений. Такое же сообщение сначала опубликовала, а потом удалила военная прокуратура Украины.

Через несколько часов ВВС США официально подтвердили участие своего пилота в инциденте с Су-27.

Как сообщает Первый Житомирский портал, погибший - военный летчик І класса, полковник Иван Петренко, который посвятил авиации 25 лет своей жизни.

Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

Местные жители из села Уланов Винницкой области, возле которого вечером во вторник, 16 октября разбился военный истребитель, рассказали некоторые подробности катастрофы.

Пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села и направили его на поле.

Жительница села Уланов Мария Лехова заявила, что сначала услышала гул и свист, а затем увидела поднимающийся в поле за деревней дым.

"Туда наши пожарные поехали сразу. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция", - рассказала она.

По словам женщины, при падении самолет начал крутиться. Вероятно, когда пилот старался отвести истребитель в поле. Разбившейся Су-27 мог нести на борту боеприпасы, которые могут сдетонировать, сообщил начальник областного управления Нацполиции Украины Юрий Педос. По его словам, место происшествия оцепили более 100 полицейских: "Опасность в том, что это военный самолет. И на борту… могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать".

Американские истребители F-15C Eagle впервые прибыли в Украины 6 октября. Самолеты принимают участие в международных учениях Clear Sky 2018, которые проходят 8-19 октября.

Утром 16 октября Военное телевидение Украины опубликовало видео с учений, на которых истребители Су-27, стоящие на вооружении ВВС Украины с 1992 года. Утверждается, что они показали себя лучше в бою на дистанции от 1 до 1,5 километра, чем истребители F-15 Eagle Национальной гвардии США.

В маневрах участвовали по четыре-пять самолетов Су-27 и F-15. Отмечается, что Су-27 победили за счет большей маневренности и механизации.

Вторая гибель американца на Су-27

Крушение стало уже вторым случаем, когда пилот США погибает за штурвалом Су-27.

Чуть больше года назад в Неваде при пилотировании российского истребителя погиб американский пилот. Авария произошла 5 сентября 2017 года на испытательном полигоне, примерно в 160 километрах от учебно-тренировочной базы.

Здесь работает секретное подразделение Red Hat. На базе оценивают и испытывают секретные аппараты, в том числе иностранного производства. Предположительно, пилот Эрик Шульц погиб при пилотировании российского истребителя Су-27.

Стоит отметить, что в 2016 году на этом аэродроме произошла другая катастрофа с украинским самолетом. Су-25 с одним пилотом загорелся и взорвался во время взлета.

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