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Крысы бегут с корабля: из россии побежали чиновники

Крысы бегут с корабля: из россии побежали чиновники

После гибели мобилизованного коллеги около трети чиновников московской мэрии уехали из россии.

Об этом сообщает издание «Верстка».

Начальника одного из отделов правительства москвы Алексея Мартынова мобилизовали 23 сентября, он сразу отправился на фронт. Его гибель произвела сильное впечатление на работников мэрии.

Больше всего сотрудников потеряли крупнейшие департаменты: ЖКХ, здравоохранения, образования и другие. В некоторых отделах мэрии количество уехавших из россии сотрудников достигает 20-30% штата.

Рядовым сотрудникам мэрии вовремя не предоставили обещанную бронь, поэтому они уезжают «в никуда», не уволившись, не оповестив руководство.

Уезжают также работники федеральных ведомств: Минпросвещения, Минцифры и Центробанка. Покинули страну и многие сотрудники подведомственных учреждений федеральных министерств.

#чиновники #побег

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По мнению британского исследовательского центра RUSI (https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russian-total-war-ukraine-challenges-and-opportunities), значительное увеличение численности российских войск в результате мобилизации создает для Украины не только вызовы, но и возможности.

Трудности, возникшие в процессе мобилизации в России, в частности большое количество лиц, бежавших за границу, чтобы избежать повесток, вынуждают российские власти применять меры принуждения и даже проводить облавы на призывников. Отсутствие должной подготовки и отправка таких лиц на передовую сразу после мобилизации приведет к значительному увеличению потерь среди личного состава, подорвет и без того низкий морально-психологический уровень и недостаточную мотивацию российских военнослужащих.

Доля россиян, выражающих негативное отношение к мобилизации, уже возросла до более чем 70%.

Можно с уверенностью сказать, что в связи с мобилизацией путинский режим переживает самый большой внутренний кризис за все годы своего существования.

#война #аналитика #Россия #могилизация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/5036

Новости портала «Весь Харьков»

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