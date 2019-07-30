Кто кому официально объявлял войну в рамках Второй мировой

Список неполный, продолжали объявлять до самого конца. В конце 1944-го, кажется, или когда-то тогда Афганистан умудрился Германии объявить войну.

Польша объявила войну Германии 1.09.1939

Великобритания Германии 3.09.1939

Франция Германии 3.09.1939

Индия Германии 3.09.1939

Австралия Германии 3.09.1939

Новая Зеландия Германии 3.09.1939

Южноафриканский союз Германии 6.09.1939

Канада Германии 10.09.1939

Нидерланды Германии 10.05.1940

Италия Франции 10.06.1940

Канада Италии 10.06.1940

Новая Зеландия Италии 11.06.1940

Австралия Италии 11.06.1940

Южноафриканский союз Италии 11.06.1940

Греция Италии 28.10.1940

Германия Югославии 6.04.1941

Югославия Болгарии 6.04.1941

Югославия Венгрии 10.04.1941

Болгария Греции 24.04.1941

Болгария Югославии 24.04.1941

Германия СССР 22.06.1941

Италия СССР 22.06.1941

Венгрия СССР 27.06.1941

Великобритания Румынии 7.12.1941

Великобритания Венгрии 7.12.1941

Канада Финляндии 7.12.1941

Канада Румынии 7.12.1941

Канада Венгрии 7.12.1941

Австралия Финляндии 8.12.1941

Австралия Румынии 8.12.1941

Австралия Венгрии 8.12.1941

Южноафриканский союз Финляндии 8.12.1941

Южноафриканский союз Румынии 8.12.1941

Южноафриканский союз Венгрии 8.12.1941

Новая Зеландия Финляндии 7.12.1941

Новая Зеландия Венгрии 7.12.1941

Новая Зеландия Румынии 7.12.1941

Япония США 7.12.1941

Япония Великобритании 7.12.1941

Великобритания Японии 8.12.1941

США Японии 8.12.1941

Канада Японии 8.12.1941

Коста Рика Японии 8.12.1941

Доминиканская республика Японии 8.12.1941

Гватемала Японии 8.12.1941

Гаити Японии 8.12.1941

Гондурас Японии 8.12.1941

Сальвадор Японии 8.12.1941

Панама Японии 8.12.1941

Куба Японии 9.12.1941

Нидерланды Японии 8.12.1941

Китай Японии 9.12.1941

Китай Германии 9.12.1941

Китай Италии 9.12.1941

Южноафриканский союз Японии 8.12.1941

Австралия Японии 8.12.1941

Свободная Франция Японии 8.12.1941

Германия США 11.12.1941

Италия США 11.12.1941

США Германии 11.12.1941

США Италии 11.12.1941

Коста Рика Германии и Италии 11.12.1941

Гватемала Германии и Италии 11.12.1941

Куба Германии и Италии 11.12.1941

Никарагуа Германии, Италии и Японии 11.12.1941

Польша Японии 11.12.1941

Доминиканская республика Германии и Италии 11.12.1941

Гаити Германии и Италии 12.12.1941

Гондурас Германии и Италии 12.12.1941

Сальвадор Германии и Италии 12.12.1941

Панама Германии и Италии 12.12.1941

Румыния США 12.12.1941

Болгария США 13.12.1941

Болгария Великобритании 13.12.1941

Венгрия США 13.12.1941

Албания США 17.12.1941

Никарагуа Болгарии, Венгрии & Румынии 20.12.1941

Бельгия Японии 20.12.1941

Гаити Болгарии, Венгрии и Румынии 24.12.1941

Великобританя Болгарии 27.12.1941

Нидерланды Италии 30.12.1941

Южная Африка Болгарии 31.12.1941

Источник: ibigdan.com

Автор: Павел Аксенов

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