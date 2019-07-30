Кто кому официально объявлял войну в рамках Второй мировой
Список неполный, продолжали объявлять до самого конца. В конце 1944-го, кажется, или когда-то тогда Афганистан умудрился Германии объявить войну.
Польша объявила войну Германии 1.09.1939
Великобритания Германии 3.09.1939
Франция Германии 3.09.1939
Индия Германии 3.09.1939
Австралия Германии 3.09.1939
Новая Зеландия Германии 3.09.1939
Южноафриканский союз Германии 6.09.1939
Канада Германии 10.09.1939
Нидерланды Германии 10.05.1940
Италия Франции 10.06.1940
Канада Италии 10.06.1940
Новая Зеландия Италии 11.06.1940
Австралия Италии 11.06.1940
Южноафриканский союз Италии 11.06.1940
Греция Италии 28.10.1940
Германия Югославии 6.04.1941
Югославия Болгарии 6.04.1941
Югославия Венгрии 10.04.1941
Болгария Греции 24.04.1941
Болгария Югославии 24.04.1941
Германия СССР 22.06.1941
Италия СССР 22.06.1941
Венгрия СССР 27.06.1941
Великобритания Румынии 7.12.1941
Великобритания Венгрии 7.12.1941
Канада Финляндии 7.12.1941
Канада Румынии 7.12.1941
Канада Венгрии 7.12.1941
Австралия Финляндии 8.12.1941
Австралия Румынии 8.12.1941
Австралия Венгрии 8.12.1941
Южноафриканский союз Финляндии 8.12.1941
Южноафриканский союз Румынии 8.12.1941
Южноафриканский союз Венгрии 8.12.1941
Новая Зеландия Финляндии 7.12.1941
Новая Зеландия Венгрии 7.12.1941
Новая Зеландия Румынии 7.12.1941
Япония США 7.12.1941
Япония Великобритании 7.12.1941
Великобритания Японии 8.12.1941
США Японии 8.12.1941
Канада Японии 8.12.1941
Коста Рика Японии 8.12.1941
Доминиканская республика Японии 8.12.1941
Гватемала Японии 8.12.1941
Гаити Японии 8.12.1941
Гондурас Японии 8.12.1941
Сальвадор Японии 8.12.1941
Панама Японии 8.12.1941
Куба Японии 9.12.1941
Нидерланды Японии 8.12.1941
Китай Японии 9.12.1941
Китай Германии 9.12.1941
Китай Италии 9.12.1941
Южноафриканский союз Японии 8.12.1941
Австралия Японии 8.12.1941
Свободная Франция Японии 8.12.1941
Германия США 11.12.1941
Италия США 11.12.1941
США Германии 11.12.1941
США Италии 11.12.1941
Коста Рика Германии и Италии 11.12.1941
Гватемала Германии и Италии 11.12.1941
Куба Германии и Италии 11.12.1941
Никарагуа Германии, Италии и Японии 11.12.1941
Польша Японии 11.12.1941
Доминиканская республика Германии и Италии 11.12.1941
Гаити Германии и Италии 12.12.1941
Гондурас Германии и Италии 12.12.1941
Сальвадор Германии и Италии 12.12.1941
Панама Германии и Италии 12.12.1941
Румыния США 12.12.1941
Болгария США 13.12.1941
Болгария Великобритании 13.12.1941
Венгрия США 13.12.1941
Албания США 17.12.1941
Никарагуа Болгарии, Венгрии & Румынии 20.12.1941
Бельгия Японии 20.12.1941
Гаити Болгарии, Венгрии и Румынии 24.12.1941
Великобританя Болгарии 27.12.1941
Нидерланды Италии 30.12.1941
Южная Африка Болгарии 31.12.1941
Источник: ibigdan.com
Автор: Павел Аксенов