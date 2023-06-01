Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 95

Кто сжигал Москву?

Кто сжигал Москву?

Минутка справочной информации от Осташко. Пригодится...

* 1177 год - киевский князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо

* 1238 год - монгольский хан Батый Джучиевич

* 1293 год - ордынский царевич Тудан Менгу-Тимурович

* 1300 год - удельный князь Даниил Александрович Рюрикович

* 1365 год - московский князь Дмитрий Александрович Донской

* 1382 год - золотоордынский хан Тохтамыш Тука-Тимурович

* 1408 год - золотоордынский темник Едигей Балтычакович

* 1439 год - крымский хан Улу-Мухаммед Ичкиле-Хасанович

* 1451 год - ордынский царевич Мазовша Седи-Ахматович

* 1477 год - вологодский князь Андрей Васильевич Меньшой

* 1521 год - крымский хан Мехмед Менглиевич Гирей

* 1571 год - крымский хан Девлет Мубарекович Гирей

* 1612 год - польский король Владислав Жигимонтович Ваза

* 1648 год - юрьев-повольский протопоп Аввакум Петров сотоварищи

* 1771 год - дворовый Василий Андреев сотоварищи

* 1812 год - французский император Наполеон Карлович Бонапарт

* 1905 год - начальник штаба боевых дружин Пресни Звулон Янкелевич Литвин-Седой

* 2023 год - русский президент Владимир Владимирович Путин

---- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ ----

Джерело: facebook.com

Автор: Alexander Ostashko

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

1 червня 1652-го почався бій союзної армії Війська Запорозького і Кримського Ханства проти війська Речі Посполитої
Сегодня 10:31    63
Итак, Лубянка идёт в наступление
Сегодня 10:05    111
Знайомтеся: це “Кошмаромобіль” та його бойовий розрахунок.
Сегодня 09:52    126
Как теневой флот скрывает перевозки российской нефти в нарушение санкций
Сегодня 09:40    110
ООН воліє відновити експорту аміаку з РФ через Україну - ЗМІ
Сегодня 09:27    90
Немає нічого дивного в тому, що поляки допомагають українцям - Дуда
Сегодня 09:15    119
Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку ЄС
Сегодня 09:04    117
Харківщина. 1 червня
Сегодня 08:58    110
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:55    98
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:48    91
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 