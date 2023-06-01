Кто сжигал Москву?
Минутка справочной информации от Осташко. Пригодится...
* 1177 год - киевский князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо
* 1238 год - монгольский хан Батый Джучиевич
* 1293 год - ордынский царевич Тудан Менгу-Тимурович
* 1300 год - удельный князь Даниил Александрович Рюрикович
* 1365 год - московский князь Дмитрий Александрович Донской
* 1382 год - золотоордынский хан Тохтамыш Тука-Тимурович
* 1408 год - золотоордынский темник Едигей Балтычакович
* 1439 год - крымский хан Улу-Мухаммед Ичкиле-Хасанович
* 1451 год - ордынский царевич Мазовша Седи-Ахматович
* 1477 год - вологодский князь Андрей Васильевич Меньшой
* 1521 год - крымский хан Мехмед Менглиевич Гирей
* 1571 год - крымский хан Девлет Мубарекович Гирей
* 1612 год - польский король Владислав Жигимонтович Ваза
* 1648 год - юрьев-повольский протопоп Аввакум Петров сотоварищи
* 1771 год - дворовый Василий Андреев сотоварищи
* 1812 год - французский император Наполеон Карлович Бонапарт
* 1905 год - начальник штаба боевых дружин Пресни Звулон Янкелевич Литвин-Седой
* 2023 год - русский президент Владимир Владимирович Путин
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Джерело: facebook.com
Автор: Alexander Ostashko