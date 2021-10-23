Кто в субботу остался без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 23.10.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Матюшенко, 6, 14, ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк), пр. Жуковского, 5 (п. №5, стояк), ул. Шевченко, 333 (п. №1, стояк), ул. Дарвина, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 23.10.21 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 85 до 17:00 23.10.21 г., пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 23.10.21 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (кор. №5, п. №1, стояк) до 20:00 23.10.21 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 23.10.21 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа до 20:00 22.10.21 г.; ул. Сухумская, 24, ул. Космонавтов, 2, 3, 4, 5, 6, 8, пр. Людвига Свободы, 26 (п. №5) до 20:00 23.10.21 г.

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