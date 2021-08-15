Кто в теремочке живет: как Талибан нацеливается на Центральную Азию

Динамика военно-политической ситуации в Афганистане меняется буквально каждый час. Столицы афганских провинций падают в руки «Талибан», как спелые груши: под контролем боевиков 17 центров провинций, к которым за последние сутки добавились Герат, Логар, Кундуз, Гельменд, Бадгис, Гор и Урузган. По данным различных источников до 85% территории страны уже попало под контроль боевиков.

Неутешительны и оценки на счет перспектив центрального правительства, лишенного былой международной военной поддержки. Кабул может пасть в течение считанных недель, самое позднее к октябрю 2021 года. УВКБ ООН призывает соседние страны не закрывать границы для беженцев, ведь с начала года 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а еще 8 млн. человек нуждаются в помощи, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Казалось бы, успехи от быстрого продвижения талибов должны радовать россиян, которые долгое время через спецпосланника Замира Кабулова ручкались с бойцами под белыми флагами Пророка. Телеграм-каналы забиты саркастическими темниками ГРУ о «поражении США в Афгане», «провале постройки проекта демократической страны», «американском бегстве» и прочее. Казалось, вот она победа путинской геополитики. Но что-то пошло не так.

Всполошился министр обороны Шойгу. На молодежном форуме «Территория смыслов» он заявил, что талибы взяли под свой контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном, но дальше они не пойдут. Хотя на этом фоне не очень логичными выглядят военные учения на полигоне Харб-Майдон, в афганском приграничье при участии 2,5 тысяч российских, таджикских и узбекских военных. Одним из элементов учений был «огненный вал», применяемый для остановки нарушителей границы. Также отработаны «вертолетные карусели» с Ми-24 и техники зачистки местности. Как бы готовятся к войне, не иначе.

Скандал вызвала фотография конца 1980-х где Шойгу находится в обществе моджахедов, с которыми воевали шурави. Получается, пока советские войны-интернационалисты проливали свою кровь, молодой Шойгу прокручивал темные дела с врагами. Хотя чему удивляться, ведь одной рукой ГРУ воюет с талибами, а другой помогает им оружием и разведывательными данными, налаживая цепочки контрабанды наркотиков и беженцев в Европу. Литва и другие страны Балтии слабо защищены от наплыва волн беженцев с инфильтратом из Афганистана.

На этом фоне очень сильно начало клинить министра Лаврова, выдвинутого под номером два в списке «единоросов» на думских выборах. Если ранее «светоч» международной политики называл талибов «вменяемыми людьми», то теперь пластинка сменилась. Текущий победоносный марш носителей радикального ислама озаботил известного своими матерщинными повадками друга Путина, и он осознает, что попал впросак. Он взывает международное сообщество активно участвовать в разрешении конфликта, винит афганское правительство в затягивании переговоров, клянет талибов в воинственности. По его словам: «Это все плохо, неправильно!».

Пока Шойгу бравирует договорняками с «Талибан» действительность куда сложнее. Лавров осознает, что, во-первых, соглашения с талибами имели место в других военно-политических условиях, но теперь они нарастили мускулы, и вряд ли будут их придерживаться пока им в руки идут козыря. Увидев слабость афганского правительства «Талибан» мог бы и подвалить таджикскую диктатуру Рахмона, которая дышит на ладан. А это страшный сигнал для близкого по духу и сути путинского режима.

Во-вторых, у РФ есть договор не с самим лидером «Талибан» Хайбатуллой Ахундзадой, а с одной из многочисленных комиссий из его окружения. Ахундзада очень амбициозный политик, и его интересы охватывают всю Центральную Азию. По линии ОДКБ идет активная подготовка обороны не только Таджикистана, но и Казахстана. Талибы ребята упорные, опьяненные успехами на родине, того и гляди, пойдут нести ценности ислама порабощенным братьям на севере. Если дестабилизируется Центральная Азия, то и российский терем вполне может запылать.

Источник: sprotyv.info

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