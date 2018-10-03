Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе экс-президент Украины Леонид Кучма провел свое последнее на заседании 2 октября и попрощался с коллегами по переговорному процессу в Минске.

«В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонний контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы как представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил беларуской стороне за содействие в организации переговорного процесса», - сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

В свою очередь Мартин Сайдик от имени ТКГ «поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, продемонстрированные им в ходе переговорного процесса в Минске», резюмировала Олифер.

Источник: petrimazepa.com

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