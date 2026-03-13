Куди била РФ у Харківській області та які наслідки: основне на ранок 13 березня

● Троє людей постраждали внаслідок удару безпілотником по Зарожному Чугуївської громади близько 11:40. Внаслідок удару загорілося насіння соняшника на площі 20 кв. метрів, повідомили в ДСНС;

● Шестеро рятувальників звернулися по медичну допомогу через повторний удар РФ по Золочеву під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок ранкових ударів РФ 12 березня, коли двоє людей зазнали шоку. Двох вогнеборців шпиталізували з вибуховими травмами, повідомляв ув етері Суспільного речник облуправління рятувальників Євген Василенко. Також РФ завдала повторного удару, коли рятувальники працювали на місці влучання у Київському районі Харкова. Люди та техніка не постраждали;

● За три години після повторного удару по Золочеву РФ завдала удару по службовому автомобілю в селищі, в якому їхали на виклик офіцери-рятувальники громади. Авто пошкоджене, але особовий склад не постраждав, зазначив Євген Василенко;

● 84-річна жінка зазнала поранень, ще одна людина може бути під завалами у Боровій, повідомили в пресслужбі селищної ради. За її даними, вдень 12 березня армія РФ скинула на селище 14 КАБів;

● 35-річний водій зазнав гострої реакції на стрес внаслідок удару дроном по машині енергопідприємства у Золочеві близько 11:00, повідомив очільник громади Віктор Коваленко.

● О 20:00 Росія тричі атакувала ударними дронами Золочів. Влучання зафіксували на території підприємства, що не працює. Внаслідок ударів значно пошкоджені приміщення та ангари, поранених немає, розповів Суспільному очільник громади Віктор Коваленко

● Також РФ завдала ударів по Великому Бурлуку: внаслідок влучання виникла пожежа у гаражному боксі на території лісництва. Рятувальники загасили пожежа попри загрозу повторних ударів. Поранених немає, повідомили в облуправлінні ДСНС;

● Внаслідок дронової атаки пошкоджені три житлові будинки у Балаклії. Інформація щодо поранених не надходила, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов;

● На Південно-Слобожанському напрямку окупант дин раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік населеного пункту Зибиного. На Куп'янському напрямку РФ тричі атакувала у напрямку Подолів та Глушківки, йдеться у ранковому зведенні Генштабу;

● Сили оборони на Харківському напрямку знешкодили 43 окупанти та 166 одиниць озброєння і техніки, повідомили у 16 армійському корпусі;

● Шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі в Шевченківському районі Харкова 12 березня, повідомили в ДСНС України. 10-річний та 17-річний хлопці загинули, ще чотирьох дітей врятував місцевий житель

Джерело: https://t.me/suspilne_kharkiv/82761

