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12.12.2022 16:38
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Кулеба назвав реалістичним сценарій повного блекауту

Кулеба назвав реалістичним сценарій повного блекауту

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спрогнозував, що у разі повного блекауту українці виїжджатимуть з міст у сільську місцевість, де є можливість опалювати будинки дровами

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, пише Еспресо.   

За словами Кулеби, атаки росії на енергосистему взимку ставлять уряд та народ України перед величезними проблемами. Щоб впоратися з ними, потрібна невійськова допомога, особливо генератори та трансформатори.

Міністр назвав реалістичним сценарій повного блекауту в Україні. Водночас він заявив, що не очікує масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку. На його думку, жителі міст переїжджатимуть у сільські регіони, де є можливість опалюватися дровами.

Він додав, що Німеччина багато робить у невійськових сферах для підтримки України.

«Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію, звичайно, зброєю», – наголосив Кулеба.

Агентство Телевидения Новости

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