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Кулеба назвав шантажем заяву Путіна про додатковий газ після запуску "Північного потоку-2"

Кулеба назвав шантажем заяву Путіна про додатковий газ після запуску Північного потоку-2

Міністр закордонних справ України назвав шантажем заяву президента РФ Владіміра Путіна про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на спільній пресконференції з молдовським колегою Ніком Попеску.

"Це – шантаж, це – використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, то Німеччина почне вживати заходи у відповідь", - сказав Кулеба.

За його словами, це вже відбувається і Україна очікує на чітку позицію Німеччини з цього приводу.

Кулеба підкреслив, Україна має незмінну позицію щодо сертифікації та запуску газопроводу, а "Нафтогаз" та оператор ГТС звернулися з проханням долучитися до процесу сертифікації.

"І ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули від ЄС, що до "Північного потоку-2" буде застосовано третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме гідну відсіч об'єднаної Європи", - додав міністр.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.

Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: газ, россия

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