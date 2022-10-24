Кулеба призвал запретить во всем мире пропагандистский канал RT

Толчком к этому стало видео, где его руководитель призывает «убивать украинских детей».

«Правительства, до сих пор не запретившие RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!», - написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

UPD:

Степень омерзительности пропагандиста Антона Красовского поразила даже знающую толк в омерзительности Маргариту Симоньян

Симоньян уволила Красовского с RT после призыва «топить» и «сжигать» заживо украинских детей.

«Высказывание Красовского дико и омерзительно. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество», — написала Симоньян у себя в телеграме

Джерело: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin

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