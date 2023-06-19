Кулеба висміяв заяву речника кремля пєскова

Голова МЗС України Дмитро Кулеба висміяв заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що російська задача "демілітаризації України" фактично "багато в чому виконана".

- "У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - написав він у Facebook.

На переконання Кулеби, Володимир Путін "зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом".

- "Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе", - зауважив міністр.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13573

Новости портала «Весь Харьков»