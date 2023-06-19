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Кулеба висміяв заяву речника кремля пєскова

Кулеба висміяв заяву речника кремля пєскова

Голова МЗС України Дмитро Кулеба висміяв заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що російська задача "демілітаризації України" фактично "багато в чому виконана".

- "У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", - написав він у Facebook.

На переконання Кулеби, Володимир Путін "зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом".

- "Головне для партнерів - не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе", - зауважив міністр.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13573

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