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Кум президента РФ Медведчук зізнався, що не любить українців

Кум президента РФ Медведчук зізнався, що не любить українців

Відповідно до результатів соцопитувань, негативно до Медведчука ставляться близько 46% українців, а позитивно – лише 11%.

Член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медведчук прокоментував свій високий антирейтинг в інтерв'ю BBC і зізнався у негативному ставленні до більшості українців.

Відповідно до результатів соцопитувань, негативно до Медведчука ставляться близько 46% українців, а позитивно – лише 11%.

За словами політика, він не вважає необхідним переломити цю ситуацію. Сам він також ставиться до цих людей негативно.

"Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, повинен бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", – наголосив Медведчук.

Нагадаємо, 14 червня народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ZIK. Таким чином, у медіаактивах Козака тепер три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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