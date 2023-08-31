Куп’янськ обстрілювали з гармати «Піон»: прокурори документують наслідки

За даними слідства, 31 серпня близько 10:25 окупанти вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. Попередньо, з самохідної гармати 2С7 «Піон». Пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, отримав поранення 60-річний мирний житель.

30 серпня о 23:30 ворог з артилерії обстріляв с. Вільхуватка Куп’янського району. Відбулось загоряння покинутого житлового будинку.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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