Куп’янську владу звинувачують у непрозорому тендері

Прокуратура Харківської області вимагає визнати недійсним договір на реконструкцію каналізаційного колектора в Куп'янську вартістю майже 51 мільйон гривень.

Ізюмська місцева прокуратурою направила до суду позовну заяву про визнання незаконним та скасування рішення тендерного комітету. Правоохоронці наполягають на тому, щоб договір на закупівлю робіт з реконструкції каналізаційного колектора був визнаний недійсним.

За словами в. о. заступника керівника місцевої прокуратури Дениса Коновалюка, під час вивчення даних електронної системи «РroZorro» правоохоронці встановили, що замовником — Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп’янської міської ради – опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з реконструкції каналізаційного колектора. Очікувана вартість закупівлі складала майже 51 мільйон гривень. .

Проте замовник з формальних підстав відхилив більш вигідну цінову пропозицію одного з учасників тендера та уклав договір з ТОВ, тендерна пропозиція якого повинна бути відхиленою, оскільки не відповідає умовам тендерної документації. За словами прокурора, у фірми-переможця відсутня техніка для проведення зазначених робіт. Окрім цього, строк дозвілу на виконання робіт, які передбачені у договорі, майже сплив. Тож переможець не може виконати договір.

– Встановлені порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» стали підставою для направлення місцевою прокуратурою відповідного позову до суду, – наголошує прокурор.

Наразі судовий розгляд триває.

Також Харківська обласна прокуратура повідомляє, що фірма-переможець уже фігурує у кримінальному провадженні (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Зазначена фірма у Куп’янську робила реконструкцію мереж водопостачання, і за даними слідства, ТОВ завищило вартість та обсяги виконаних робіт на понад 1 мільйон гривень.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні перебуває на розгляді в суді.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»