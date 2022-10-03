Купите ему торт 7 октября... А потом что-то решайте

Путин (и те, кого прикончат дорогие россияне либо конкурирующие группы в случае его падения) сейчас решают очень прикладную задачу – стараются превратить несправедливую захватническую войну - в Отечественную, народную.

Ролики с чмобиками поднимают настроение, но стоит помнить. Из этих чмобиков тысячи найдут скоропостижную и бессмысленную смерть. Но их много, реально много.

Через пару месяцев выжившие будут сносно сопротивляться. Даже если размен будет 1 к 5, это колоссальная цена для нас.

У этих чмобиков есть близкие. Которые волей-неволей будут поддерживать своих и желать нам зла. Я отслеживаю несколько групп российских волонтёров. Весной это было «обнять и плакать». Сейчас они уже что-то умеют. У них возникают неофициозные горизонтальные связи.

Мои друзья на разных участках фронта говорят одно и то же: раньше больше всего проблем доставляли «лднровские» части и непарадная элита. Первые что-то умели и не боялись. Вторые часто были хорошо обучены. Очень помогало, что им поступали явно неадекватные команды.

За 7 месяцев к ним худо-бедно подтянулись те, кто как-то выжил. Их по-прежнему много. Ведь, по сути, мы сейчас тренируем массовую российскую армию. Это ж двусторонний процесс.

Поэтому важная задача сейчас – перенаправить энергию тех, кого Кремль отправил на войну и кто поддерживает оккупационные войска, на истинную цель – правящую группу, которая де-факто является антироссийской/антирусской.

Либо эти преступники – либо море крови с обеих сторон.

Грустные лицемеры (миллионеры, миллиардеры) в Георгиевском зале, которые сражались за право красиво резвиться на Западе, вчера явно диссонировали с тирадами бункерного вождя. Они вспоминали свои виллы, курорты, вина/кофе, яхты и т.д. Они подсчитывали, во сколько им обходится этот банкет. Читалось на физиономиях.

Вот они, эти лицемеры – настоящая цель. Они понимают, что спасутся вовремя предавшие. Но боятся фальстарта и не хотят продешевить.

Они коллективно уже обозлили национальные группы. Номенклатура из числа представителей народов будет сейчас решать – остаться феодалами от центра либо представителями своей группы?

Проблема в том, что многие нацреспублики, где может оформиться недовольство, выживают только благодаря финансированию из Москвы. Их вожди готовы продать лояльность тому, кто сохранит оплату. Без центра принятия решений, который будет перераспределять доходы в пользу их феодов, им нет смысла дёргаться. Они будут выжидать.

Прыжок Кадырова на Генштаб – это хороший сигнал в ряду подобных, но этого пока мало.

Не хватает трёх ключевых элементов:

1) Организованного недовольства русских, которых загоняют в максимально токсичные условия на поколения вперёд;

2) Протеста военных, которых опозорили и активно делают виновными в поражении;

3) Организованного женского движения против войны.

Любая из этих групп может избавить Россию от национального унижения.

Купите ему торт 7 октября, шариков и т.д. Вежливо отбудьте необходимые ритуалы. А потом что-то решайте.

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