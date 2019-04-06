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«Куратор» Украины в администрации Путина уходит из Кремля

«Куратор» Украины в администрации Путина уходит из Кремля

Начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России Владимира Путина Олег Говорун уходит в отставку. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Отмечается, что Говорун при Путине с 2013 года занимался «развитием отношений» со странами-соседями, в том числе и Украиной. Также его управление курировало вопросы, связанные с Абхазией и Южной Осетией.

Формальной причиной увольнения Говоруна называют «уход по семейным обстоятельствам». Источники в его ведомстве заметили, что чиновник «давно хотел уйти», предположительно в коммерческие структуры. «Он уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления», — отметили в администрации президента РФ.

Источник: sprotyv.info

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Темы: россия

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