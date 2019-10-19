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Курилы наши: РФ взбесило предложение губернатора Токио об Олимпиаде-2020

Курилы наши: РФ взбесило предложение губернатора Токио об Олимпиаде-2020

В Японии предложили провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 на Курильских островах.

Как 18 октября сообщает агентство Kyodo, изначально соревнования должны были пройти в Токио, но Международный олимпийский комитет решил перенести их в Саппоро, поскольку температура в этом городе ниже, и спортсменам не придется страдать от сильной жары.

Большие затраты на реализацию решения комитета возмутили губернатора Токио Юрико Коикэ.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях (так в Японии называют Курильские острова — Прим. ред.)», — заявила она.

На слова губернатора Токио бурно отреагировало консульство Российской Федерации в Японии.

«У Японии достаточно своих земель с прохладным климатом, но российские Южные Курилы к ним не относятся», — написали представители МИД РФ в Facebook.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в Японии начнутся 25 августа и закончатся 6 сентября.

Стоит отметить, как сообщала группа ИС, ранее острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи были показаны как часть территории Японии на официальном сайте Игр.

Источник: sprotyv.info

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