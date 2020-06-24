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Курорт Буковель оказался под водой

Курорт Буковель оказался под водой

Из-за мощного паводка в Ивано-Франковской области десятки населенных пунктов, а вместе с ними и курорт Буковель, затопило. Пользователи соцсетей публикуют видео, на которых хорошо видно, как вода разрушает дороги, в том числе и центральную, которая ведет к горнолыжному курорту.

Дорога к курорту разрушена в двух местах, оползни произошли между Яремче и Микуличином.

Также река подмыла дорогу в Татарове. Затем оползень развился в Микуличине, на Буковель полностью разрушены несколько поездов.

Напомним, в Ивано-Франковской области 20 и 21 июня прошли ливневые дожди с градом, из-за чего в горных реках поднялся уровень воды. Это привело к повреждениям ряда инфраструктурных объектов.


Агентство Телевидения Новости

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