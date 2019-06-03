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Курорт «строгого режима»: почему оккупанты не пускают жителей ОРДЛО к Азовскому морю

Курорт «строгого режима»: почему оккупанты не пускают жителей ОРДЛО к Азовскому морю

В Миссии ОБСЕ сообщили, что террористы «днр» не пропустили наблюдателей в прифронтовые оккупированные Пикузы (Коминтерново) под Мариуполем.

Если в данном случае оккупанты прячут от СММ бронетехнику и свои укрепления во дворах местных жителей, то объяснить, почему они фактически закрыли соседние тыловые приморские города Новоазовск и Седово, непросто. Террористы традиционно не пропускают в них наблюдателей ОБСЕ, а также создают большие препятствия для местных жителей.

Глава «администрации» Новоазовского района Олег Моргун заявил, что для въезда в главный «республиканский» курорт Седово жителям ОРДО необходимо оформить «миграционную карту» на блокпосте перед поселком. При этом он предупредил, что очереди и тщательные досмотры неизбежны. Жители самого Седово оформляют в «мэрии» специальные пропуска, без которых рискуют угодить «на подвал».

Как сообщала группа «ИС», поселок Седово и город Новоазовск боевики «днр» превратили в закрытую зону. Въезд отдыхающих осуществляется только после тщательного досмотра.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ОБСЕ, ордло

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