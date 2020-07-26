Курортный сезон в Крыму: коронавирус, безработица, закрытые пляжи

В Крыму – более тысячи официально подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Эта трехзначная цифра прозвучала впервые за четыре месяца с момента выявления первого случая. Какова была динамика заболеваемости на этой неделе и что происходило на ее фоне, пишет «Крым.Реалии».

На данный момент в Крыму официально зарегистрированы 1056 случаев коронавируса. На этой неделе зафиксирована почти сотня новых фактов инфицирования. Это абсолютный недельный рекорд с тех пор, как коронавирус появился на полуострове.

Вирус. Официально

Данные российских властей Крыма о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Но эти системные цифры дают хотя бы примерное представление о динамике заболевания.

На этой неделе она была такой:

Самый массовый случай инфицирования был зафиксирован 23 июля – 26 случаев. По 18 новых случаев было 22 и 24 июля.

Коронавирус косит, в том числе, и ряды российской власти Крыма. Очаги инфицирования чиновников зафиксированы в Ялте, Алуште и Керчи.

В Крымской правозащитной группе по результатам своих мониторингов заявляют, что коронавирусная статистика крымских властей занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

В первое время замалчивались факты смертей от вируса. Затем начали скрывать и саму заболеваемость

«Мы зафиксировали в своих отчетах и имеем подтверждения, что статистика коронавируса в Крыму замалчивается. В первое время замалчивались факты смертей от вируса. Затем начали скрывать и саму заболеваемость. Местные медики нам рассказывают, что есть устные разнарядки отправлять людей на домашнее лечение, чтобы не брать у них тесты на коронавирус и они не попадают в официальную статистику. До сих пор в Крыму нет ни одного официального случая инфицирования в армии или полиции. Так оккупационные власти хотят показать снижение заболеваемости, хотя это не так», – заявила Крым.Реалии координатор КПГ Ольга Скрипник.

Распространению заражения коронавирусом, по словам правозащитницы, способствуют массовые акции, которые организовывают российские власти, многочисленные авиарейсы на полуостров из России и игнорирование туристами правил безопасности.

Проблемы с работой и отдыхом

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по карманам крымчан. Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским автомобильным порталом «Дром» на этой неделе. На вопрос, как изменилось благосостояние крымчан из-за «коронакризиса», большинство жителей полуострова сообщили, что оно ухудшилось. При этом 30% опрошенных сказали, что на них кризис не отразился, а 6% утверждают, что теперь живут лучше, чем до пандемии.

На полуострове растет безработица, ее официальный показатель колеблется в пределах 10%. Однако крымский экономический обозреватель Александр Басов утверждает, что на самом деле она составляет порядка 30%.

На этой неделе российские власти Крыма разрешили пропускать на полуостров иностранцев (к которым относят и граждан Украины с материковой пропиской) и лиц без гражданства без справки об отсутствии коронавируса. Теперь от них требуют сдать ПЦР-тест в течение трех дней после приезда в Крым. Эту справку необходимо предоставить в местное управление Роспотребнадзора в течение суток с момента получения по электронной почте.

На прошлой неделе крымские чиновники отменили для иностранцев и лиц без гражданства обязательную двухнедельную обсервацию. Теперь она сохраняется только для крымчан, вернувшихся из-за границы «вывозными международными рейсами».

В то же время, российские власти ужесточили правила пересечения админграницы. Теперь они пропускают крымчан только по российским паспортам. А за предъявление вместо них украинских паспортов – выносят постановлении об административных взысканиях, сообщают правозащитники.

Пересечение админграницы между Крымом и Херсонской областью остается проблемой для многих крымчан. В этом материале Крым.Реалии дают вопросы на самые частые вопросы, которые звучат на эту тему.

Тем временем на полуострове продолжается курортный сезон. Российские власти Крыма утверждают, что уже приняли первый миллион отдыхающих.

Однако ряд пляжей, на которых принимают туристов и местных жителей, не соответствуют требованиям российского правительства Крыма и Роспотребнадзора. Нарушения выявлены в Феодосии, Судаке, Ялте, Алуште, Сакском и Черноморском районах.

Корреспондент Крым.Реалии побывал на этой неделе на трех пляжах Феодосии и поселка Береговое. Что он там увидел, смотрите в обзоре.

Инфицированные дети и очередной парад

В Севастополе ситуация с коронавирусом выглядит лучше, чем в целом в Крыму. На этой неделе там официально выявили 20 случаев. 20 июля зарегистрированы 13 новых фактов инфицирования. Среди заболевших коронавирусом – трое детей пяти, семи и 11 лет, а также 16-летний подросток и четверо пенсионеров.

«Двое прибыли в Севастополь из других регионов (России), остальные контактировали с заболевшими ранее людьми», – сообщают подконтрольные России местные власти.

Массовый завозной случай (шесть случаев инфицирования) установили 24 июля. Из них пятеро заболевших прибыли в Севастополь из соседней России. Также заболел семилетний ребенок. В остальные дни официальная статистика в городе держалась в пределах единичных случаев, а 21 и 23 июля их вообще не зафиксировали.

Несмотря на появление новых случаев коронавируса, в Севастополе в условиях пандемии продолжают проводить массовые мероприятия. В июне там проводили парад к 75-летию Победы, а теперь готовят акции в честь Дня Военно-морского флота России.

Кроме морского парада, севастопольского офицерского бала, выставки вооружений участникам мероприятий позволят посетить военные корабли, сообщают в российском правительстве Севастополя.

28 июля в городе также проведут праздничное богослужение в честь Дня памяти равноапостольного святого князя Владимира и Дня Крещения Руси. В мероприятии пример участие народный артист СССР Василий Лановой. Он выступит в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Несмотря на организацию широких массовых акций российские власти Севастополя призывают местных жителей соблюдать меры предосторожности и правила гигиены, не забывать о социальной дистанции и по возможности избегать мест массового скопления людей.

Источник: sprotyv.info

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