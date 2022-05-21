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Курс не відпускають, але вводять певні послаблення. Пояснення від НБУ

Курс не відпускають, але вводять певні послаблення. Пояснення від НБУ

21 травня Нацбанк оприлюднив заяву, у якій пояснив, якими будуть правила на валютному ринку у найближчий час.

Офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол.

Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку.

Готівковий ринок під час воєнного стану працює в обмеженому режимі. Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення.

Із 21 травня 2022 року НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Також НБУ зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

Источник: https://t.me/spravdi/8790

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