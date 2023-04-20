Кувалда как национальный символ для Z-патриотов, как обычно, краденый

За последнее время - благодаря Пригожину и "Вагнеру" - кувалда стала национальным символом для Z-патриотов. И символ этот, как обычно, краденый.

У кувалды как у орудия казни давняя история. Использованием этого инструмента для убийств прославился режим Иди Амина (и он сам лично). Да, тот самый, который съел по совету шамана сердце своего сына и держал в холодильнике расчлененные трупы своих жён.

Кувалду для казней активно использовал SRC (Государственный центр исследований) - аналог советского КГБ; его "работники", кстати, проходили обучение в СССР.

Иди Амин, сын деревенской колдуньи, начал свою карьеру в британской армии; затем президент Уганды Оботе использовал его для свержения короля; а потом… Амин сверг самого Оботе, который хотел расследовать миллионные растраты в бюджете своей частной армии, которую он поручил создать Амину из мусульманских племен севера страны.

Интересно, что в голове у Пригожина? Мечты о повторении пути Иди Амина? И что у Пригожина в холодильнике?

#история

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15273

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