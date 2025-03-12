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Кузен Джей Ді Венса розповів, що бачив, як росіяни розстрілювали своїх солдатів під час відступу

Кузен Джей Ді Венса розповів, що бачив, як росіяни розстрілювали своїх солдатів під час відступу

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса – Нейт Венс – розповів, що перебуваючи на війні в Україні особисто бачив, як російські військові розстрілювали своїх солдатів під час відступу

Про це він розповів в етері CNN.

Нейт Венс зазначив, що його військовий досвід у російсько-українській війні дав йому "унікальну картину, якої немає у більшості американців". За його словами, існують "культурні відмінності" як між українцями та американцями, так і росіянами й американцями.

"Я думаю, що якщо ви спробуєте мати справу з росією через американську лінзу, то це повернеться до вас боком. Вони не обов'язково думають так, як ми", – розповів Нейт Венс.

Він додав, що особисто був свідком того, як росіяни розстрілювали своїх солдатів "у достатній кількості випадків, і це не був поодинокий інцидент".

"Це траплялося досить часто, до такої міри, що можна вважати це політикою, якщо війська відступають. Тож ці люди за своєю політикою будуть їсти своїх же. Вони без вагань з'їдять американського президента чи американського віцепрезидента. Вони не є нашими союзниками, і ніколи ними не будуть принаймні в найближчому поколінні", – додав Венс.

● Раніше стало відомо, що Нейт Венс з початку повномасштабного вторгнення рф воював на боці України у складі батальйону "Вовки да Вінчі".

Джерело: espreso.tv

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