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Латвія - не Литва: в офіс президента купили атлас після помилки

Латвія - не Литва: в офіс президента купили атлас після помилки

Працівнику Офісу президента, який займається соцмережами, купили географічний атлас через плутанину в назві країни, до якої поїхав Володимир Зеленський.

Раніше на Facebook-сторінці ОП переплутали назви країн Латвія та Литва.

Заступник ОП Кирило Тимошенко вибачився за це.

"Спеціаліст із роботи в соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок", - написав він.

Президент України вчора перебував у Латвії (столиця - Рига). Офіційна назва країни - Латвійська Республіка.

Проте ввечері на Facebook-сторінці Офісу президента з'явився допис: "Офіційний візит Володимира Зеленського до Республіки Литва - найкращі фото".

За якийсь час пост змінили, і "Республіку Литву" виправили на "Республіку Латвію".

Але користувачі помітили виправлення, бо воно фіксується в історії змін допису, і почали критикувати ОП.

Тож за деякий час допис повністю видалили і зробили новий, щоб Литва вже не фігурувала в історії змін.

Але й тут допустилися неточності. Річ у тім, що офіційна назва країни - не "Республіка Латвія", а "Латвійська Республіка". Згодом і цю неточність виправили.

Ця історія викликала бурхливу реакцію користувачів.

"Не Лівія - і то добре", - написав користувач Сергій Пасюта.

Багато хто згадав інші країни зі схожими назвами, які Офісу президента варто було б не переплутати в майбутньому. Наприклад, Іран та Ірак, Словенію та Словаччину, Австрію та Австралію.

"А як правильно писати - Ірак чи Іран?" - пожартував журналіст Сергій Сидоренко.

Влітку Офіс президента вже потрапив у курйозну ситуацію з анонсом поїздки Зеленського до Канади. Її столицею назвали місто Торонто, але реальна столиця - Оттава.

Політична опонентка Зеленського Ірина Геращенко вирішила провести для ОП лікнеп - але при цьому сама помилилася, назвавши Гаагу столицею Нідерландів.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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