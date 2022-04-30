Лавров озвучил новую причину вторжения и войны в Украине!

По словам министра иностранных дел рф, убивая украинцев, российские оккупанты отстаивают «свободу выбора для стран Азии, Африки и Латинской Америки» и «освобождают мир от неоколониального гнета Запад».

При этом он заявил, что «коллективный Запад» мешает естественному ходу истории.

В Украине на это заявление уже отреагировали (https://t.me/u_now/46341): «Следующие цели спецоперации РФ могут касаться «освобождения» Марса от влияния марсиан. Ждем»

Источник: https://t.me/u_now/46373

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