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лавров розширює «географію» війни в Україні. Навіщо це росії?

лавров розширює «географію» війни в Україні. Навіщо це росії?

20 липня голова російського мзс сергій лавров вперше офіційно заявив про зміну «географічних завдань спецоперації».

Апетити росії тепер простяглися на Херсонську і Запорізьку області та «низку інших територій, якщо захід поставить далекобійну зброю Україні».

Що ж спонукало кремль змінити риторику?

Відповідь проста: стійкість українців та підтримка України з боку Заходу. Насамперед, далекобійною зброєю, впоратись з якою росіяни не можуть. Саме тому в нову «географію» увійшли Херсонська та Запорізька області.

«Приєднання» цих територій дозволить путіну застосувати й до них так звану «доктрину оборони росії», лякаючи Україну і світ ядерною зброєю.

До того ж, «друга армія світу» станом на 4 липня (131 день війни) пройшла лише 117 км, і з того часу не просунулася ані на крок. «Велика» армія не може пройти 15 км до своєї наступної цілі – Сіверська. Про штурм Бахмута, а тим більш Слов’янська чи Краматорська, навіть не йдеться.

Яким чином окупанти збираються долати лінію фронту протяжністю, як відстань від Варшави до Барселони, хай навіть її тримають, як кажуть у кремлі, «наркомани і нацисти, які до того ж регулярно здаються в полон», пропагандисти не повідомляють.

Джерело: https://t.me/spravdi/13800

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