Лавров сделал вновь ряд заявлений по Украине и Западу:
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset сделал вновь ряд заявлений по Украине и Западу:
● РФ не требует от Зеленского сдаться, но «он должен приказать прекратить сопротивление».
● о возможности завершения войны в Украине к 9 мая: «наши военные [РФ] не будут подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы».
● «Киев саботирует переговоры с Россией. У самого Владимира Зеленского «семь пятниц на неделе»».
● «Россия была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена против нее».
● «Россия не намерена терпеть воровские привычки стран Запада и не позволит воровать свои деньги, вырученные за экспорт нефти и газа».
Источник: https://t.me/u_now/46572
● «Киевские власти пытаются всеми силами добиться вывода из «Азовстали» оставшихся там украинских радикалов, поскольку среди них могут оказаться западные офицеры и наемники».
Источник: https://t.me/u_now/46572