Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 103

Лавров сделал вновь ряд заявлений по Украине и Западу:

Лавров сделал вновь ряд заявлений по Украине и Западу:

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset сделал вновь ряд заявлений по Украине и Западу:

● РФ не требует от Зеленского сдаться, но «он должен приказать прекратить сопротивление».

● о возможности завершения войны в Украине к 9 мая: «наши военные [РФ] не будут подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы».

● «Киев саботирует переговоры с Россией. У самого Владимира Зеленского «семь пятниц на неделе»».

● «Россия была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена против нее».

● «Россия не намерена терпеть воровские привычки стран Запада и не позволит воровать свои деньги, вырученные за экспорт нефти и газа».

Источник: https://t.me/u_now/46572

● «Киевские власти пытаются всеми силами добиться вывода из «Азовстали» оставшихся там украинских радикалов, поскольку среди них могут оказаться западные офицеры и наемники».

Источник: https://t.me/u_now/46572

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна є не єдиною ціллю російських хакерів, проте однією з головних - Держспецзв'язку
Сегодня 08:15    8
Коли Україна отримає заморожені активи РФ: Марченко пояснив проблему
Сегодня 08:06    42
На Харківщині працює Рух опору ССО України.
Сегодня 07:57    66
В Харькове женился герой с острова Змеиный
Сегодня 07:48    63
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 2 травня
Сегодня 07:44    63
WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни
Сегодня 07:39    78
Укрзалізниця призначила на сьогодні три додаткові евакуаційні рейси
Сегодня 07:37    65
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
Сегодня 07:21    102
10 хороших новин 1 травня
Сегодня 07:12    98
Польша не будет выступать государством-гарантом безопасности Украины, если мирный договор будет предусматривать отказ Киева от части своих территорий
Сегодня 07:03    97
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 