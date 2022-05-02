Лавров сделал вновь ряд заявлений по Украине и Западу:

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset сделал вновь ряд заявлений по Украине и Западу:

● РФ не требует от Зеленского сдаться, но «он должен приказать прекратить сопротивление».

● о возможности завершения войны в Украине к 9 мая: «наши военные [РФ] не будут подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы».

● «Киев саботирует переговоры с Россией. У самого Владимира Зеленского «семь пятниц на неделе»».

● «Россия была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена против нее».

● «Россия не намерена терпеть воровские привычки стран Запада и не позволит воровать свои деньги, вырученные за экспорт нефти и газа».

Источник: https://t.me/u_now/46572

● «Киевские власти пытаются всеми силами добиться вывода из «Азовстали» оставшихся там украинских радикалов, поскольку среди них могут оказаться западные офицеры и наемники».

Источник: https://t.me/u_now/46572

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