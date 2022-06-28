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Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти Росії

Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти Росії

● В адміністрації Байдена відзначили, що за останні місяці експорт до Росії, в тому числі важливих технологій, скоротився на 97%.

● За порушення суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України понад 500 російських чиновників потраплять під візові обмеження США.

● Готуються санкції проти приватних військових компаній і російських військових частин, а також "чиновників" так званих адміністрацій в окупованих населених пунктах України.

● США збирається обмежити доступ до американських товарів і технологій компаніям, які підтримують РФ. Також Вашингтон введе санкції проти юросіб і компаній, що допомагають Кремлю обходити санкції.

● Крім того, Мінфін США заборонить ввозити в країну російське золото. Дане обмеження можуть ввести і інші країни "Великої сімки".

● Також G7 обмежать ланцюжки поставок в оборонному секторі Росії. Плануються санкції щодо підприємств, дослідницьких організацій та осіб, пов'язаних з військовим сектором.

● Вашингтон збільшить мита на більш ніж 570 категорій російських товарів вартістю близько 2,3 млрд доларів. Лідери G7 будуть домагатися дозволу використовувати доходи, отримані від мит для допомоги Україні та оплати її військових витрат за рахунок Росії.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/27/fact-sheet-the-united-states-and-g7-to-take-further-action-to-support-ukraine-and-hold-the-russian-federation-accountable/

Источник: https://t.me/Sharpreview/15171

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