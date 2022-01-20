Лечение и реабилитация трехлетних малышей, потерявших родителей в ДТП на окружной, продлятся около двух месяцев

С понедельника — с тех пор, как трехлетнюю Юлю из больницы скорой и неотложной помощи перевели в ортопедическое отделение 17-й больницы — Ирина все время рядом с ней. Хотя состояние внучки понемногу становится лучше и сегодня оно стабильное, она очень нуждается в родных. Девочку немного пугают белые халаты, так что она может немного капризничать. Поэтому игрушки, мультики и рисование лучше помогают отвлекать ребенка.

Ирина Гордиевская, бабушка детей

Уже и температура у нее меньше, боль еще есть, обезболивающее принимаем… А так она еще лучше, спит не очень, капризничает, как и все дети… Она разговаривает, все просит, игрушки, естественно, мультики, и рисуем, и развлекаем, и разговариваем…

После ДТП девочку привезли в больницу со скелетной трамвой и переломом обеих бедер. Сейчас она на кроватном скелетном подъемнике под постоянным наблюдением врачей и консультантов, садиться ей нельзя.

Планируемый курс лечения вместе с реабилитацией — примерно два месяца, рассказывает главный врач Дмитрий Черепов. После – ребенка заново будут учить ходить.

Дмитрий Черепов, главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17

Мы планируем за полтора-два месяца, чтобы ребенка мы уже поставили на ножки, дали ему реабилитацию после скелетного вытяжения. Заново научили ходить. Потому что 3-летний возраст — она только недавно самостоятельно начала ходить. Поэтому мы предоставим реабилитацию после длительного кроватного пребывания

В будущем девочка должна полностью восстановиться и стать на ноги, для этого врачи сейчас делают все возможное, говорит Дмитрий Черепов. Поэтому у нее останется только воспоминание детской памяти, и чтобы исправить это — с детьми и всей семьей работают психологи.

Что касается братика Юли – трехлетнего Дениса, который на днях пришел в себя и начал самостоятельно дышать, то его состояние до сих пор остается стабильно тяжелым, он остается в больнице скорой и неотложной помощи. С ним поочередно находятся вторая бабушка и тетя, их не долго пускают к ребенку, говорит Ирина.

Ирина Гордиевская, бабушка детей

Он уже тоже набирается сил, и вчера мне доктора сказали, что даже разговаривать начал. И кушать, супчик попросил, пюрешку. Уже самостоятельно кушает…

Мэр Харькова Игорь Терехов, который сегодня навещал обоих малышей, заверил: у детей есть все необходимое.

Игорь Терехов, городской голова Харькова

Все, что необходимо, все сегодня обеспечено: и медицинское обслуживание, консилиумы врачей, и не только из наших городских больниц. Мы областных специалистов привлекаем. Поэтому абсолютно все — и медикаменты — все сегодня есть. Длительный будет процесс реабилитации. Все что будет необходимо, — мы полностью будем делать, для того чтобы выходить детей.

Опеку над двойняшками сейчас оформляет сестра их мамы – Елена. Ей 32 года, она работает воспитателем в детском саду.

Агентство Телевидения Новости