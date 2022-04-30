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Легион "Свобода России" отправляется на фронт

Легион Свобода России отправляется на фронт

Подразделения легиона «Свобода России», сформированного из россиян, выступающих за Украину, после почти двухмесячной подготовки выдвинулись в районы ведения боевых действий на востоке страны, пишет «Радио Свобода».

«Мы благодарим командование Вооруженных Сил Украины за оказанное нам доверие и обещаем оправдать его в бою», — говорится в сообщении легиона.

Напомним, легион «Свобода России» — это подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное главным образом из российских военнопленных, перешедших на сторону Украины. О формировании подразделения было объявлено в марте 2022 года.

Источник: sprotyv.info

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