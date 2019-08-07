Легковушка пробила бак фуре: на симферопольскую трассу вылилась тысяча литров солярки

Автодорожники быстро засыпают песком пятна от горючего на Симферопольской трассе. Здесь, между Жихарем и Покотиловкой столкнулись "Daewoo Lanos" и "LADA Kalina". От удара "Lanos" улетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "DAF". Из фуры на дорогу вылилось около тысячи литров дизельного топлива, рассказывает очевидец Иван Медведев и добавляет: причина аварии, по его мнению, - в водителе «Лады».

Иван Медведев, очевидец

Машина стала на поворот, водитель «Калины» «профукал» это, и ударил его в «ж…пу», тот выехал на «встречку», его раскрутило, а за ним фура шла, ударил его, теперь вот водитель в больнице. С фуры бак пробило. Тысяча литров солярки вылилось, машину ж раскрутило вот так.

На месте образовалась почти километровая пробка. Восстановить движение смогли только после того, как чрезвычайники смыли с дороги огромную лужу горючего, рассказывает Игорь Лупандин, помощник начальника Главного управления ГСЧС, и добавляет - горючее могло бы загореться или превратить дорогу в каток, что повлекло бы новые ДТП.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Хар.обл.

По приїзду був підтверджений сам факт, а також були проведені роботи по змиву палива з дороги, а також його подальший змив в стічну канаву. Були проведені всі роботи, все в першу чергу, для того, щоб звільнити проїзд іншим автомобілям, а також, щоб не було займання палива

Единственный пострадавший в ДТП - водитель "Daewoo Lanos" - сейчас находится в больнице с переломами, сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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