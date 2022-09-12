Ленд-лиз для ВСУ от оккупантов

Отступая со своих позиций в Харьковской области, российские захватчики бросали тяжелую технику, вооружение и боеприпасы, которые достались ВСУ в качестве трофеев.

По свидетельству местных жителей, оккупанты предпочитали бежать на легковых автомобилях, мопедах и даже велосипедах.

Из-за перерезанных путей и уничтоженных складов не всю технику смогли обеспечить горючим, поэтому нередко ее бросали там, где она заглохла.

По информации журналиста Романа Цымбалюка, оккупанты при отступлении в Харьковской области оставили военную технику на сумму около $130 млн.

Список подтвержденных трофеев ВСУ:

● 20 танков (Т-80 преимущественно) по ходу; еще около 20 танков нуждаются в ремонте;

● 40 ед. легкобронированной техники;

● 10 ед. вражеской артиллерии, из них 4 гаубицы "Мста-С";

● колесную технику даже не считали, больше 100 единиц.

Кроме того, очень много боеприпасов для различных видов оружия и БПЛА.

#трофеи #отступление

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2579

Новости портала «Весь Харьков»