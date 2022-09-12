Ленд-лиз для ВСУ от оккупантов
Отступая со своих позиций в Харьковской области, российские захватчики бросали тяжелую технику, вооружение и боеприпасы, которые достались ВСУ в качестве трофеев.
По свидетельству местных жителей, оккупанты предпочитали бежать на легковых автомобилях, мопедах и даже велосипедах.
Из-за перерезанных путей и уничтоженных складов не всю технику смогли обеспечить горючим, поэтому нередко ее бросали там, где она заглохла.
По информации журналиста Романа Цымбалюка, оккупанты при отступлении в Харьковской области оставили военную технику на сумму около $130 млн.
Список подтвержденных трофеев ВСУ:
● 20 танков (Т-80 преимущественно) по ходу; еще около 20 танков нуждаются в ремонте;
● 40 ед. легкобронированной техники;
● 10 ед. вражеской артиллерии, из них 4 гаубицы "Мста-С";
● колесную технику даже не считали, больше 100 единиц.
Кроме того, очень много боеприпасов для различных видов оружия и БПЛА.
#трофеи #отступление
Джерело: https://t.me/infosprotyv/2579