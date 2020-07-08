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Лесные пожары в ста километрах от Харьковской области добрались до населенных пунктов

Лесные пожары в ста километрах от Харьковской области добрались до населенных пунктов

Спасателям пришлось эвакуировать жителей двух сел. На помощь луганским коллегам прибудут харьковские пожарные.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области, масштабный лесной пожар, который возник 6 июля, сегодня достиг населенного пункта Волчье.

Сообщается, что из-за сильного ветра очаги пожара распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

«Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов. На месте работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГСЧС в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в (71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники)», - рассказали в ведомстве.

Вскоре к ликвидации пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели, добавили в ГСЧС.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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