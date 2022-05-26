Лев Шрайбер, один из лучших актёров Голливуда, сейчас работает волонтёром в Польше

Лев Шрайбер, один из лучших актёров Голливуда, но почему то остаётся в тени, несмотря на целый ряд успехов в кино.

Так или иначе, его еврейская семья со стороны матери и дед по матери, по фамилии Мильграмм, был из Украины и много лет воспитывал его, так как отец из семьи ушёл и дед фактически заменил ему его. И вот он вложил в него историческую память о том, откуда его семья вышла, о войне, Холокосте и спасавших евреев Украинцах, о чём Шрайбер снял фильм в 2005 году.

Его часто без охраны можно видеть на улицах НЙ, где он живёт с женой и детьми, выгуливаюшим свою собаку.

В общем так или иначе - он организовал отдельную помощь Украине и сейчас работает волонтёром в Польше. Читаем по ссылке

https://www.npr.org/2022/05/22/1100564550/liev-schreiber-bluecheck-ukraine-help?utm_term=nprnews&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=npr&fbclid=IwAR3cyGI7rX-Sb5KinA-95hPwvSbPzkXZiCWTM4Una1_NXY3aV1j7DjakHe0

Источник: facebook.com

Автор: Alexander J Flint

Новости портала «Весь Харьков»