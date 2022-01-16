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Лицо проигравшего бойца превратилось за время боя в кровавое месиво
Ох и досталось бойцу смешанных единоборств из Грузии Гиге Чикадзе.
Чикадзе в главном поединке турнира UFC on ESPN 32 в американском Лас-Вегасе дрался против Кэлвина Каттара из США.
Это был 5-тираундовый бой. С каждым раундом преимущество Каттара становилось всё ощутимее. Особенно Чикадзе страдал, когда у соперника проходили удары локтями. В частности, так произошло на последних секундах заключительного 5-го раунда, когда лишь завершение боя спасло мужественного грузинского спортсмена от нокаута.
Каттар был признан победителем единогласным решением судей. А лицо Чикадзе с многочисленными рассечениями и гематомами выглядело после боя просто кошмарно.
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