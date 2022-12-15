Лидер «Йоббика» заявил об угрозе безопасности из-за сотрудничества с «Росатомом» и призывает ввести санкции

Сотрудничество с российским концерном «Росатом» представляет серьезную угрозу для безопасности Венгрии и неприемлемо с моральной точки зрения. В отношении «Росатома» должны быть санкции ЕС, а сотрудничество Венгрии с «Росатомом» в рамках строительства энергоблока АЭС «Пакш», должно быть остановлено.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Венгрии, президент праворадикальной партии «Йоббик» Мартон Дьондьоши.

«Это необходимо (ввести санкции против «Росатома» и заморозить проекты компании в ЕС – ред.), поскольку «Росатом» является частью российской военной промышленности — сектора, в отношении которого ЕС хочет ввести санкции», — заявил политик.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11399

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