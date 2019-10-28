Ликвидация главаря ИГ в Сирии: подробности и видео громкой операции

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади прибыл в сирийскую деревню, где его выследили и оперативно ликвидировали. На месте событий впоследствии обнаружили несколько трупов, среди которых один ребенок.

По данным агентства Anadolu, что операция по ликвидации аль-Багдади продлилась четыре часа. Вначале территорию в районе деревни Бариша полтора часа обстреливали восемь вертолетов и беспилотники. Затем был выслан десант. Вторая фаза операции заняла 2,5 часа. На этот момент от дома, в котором предположительно скрывался террорист, почти ничего не осталось.

После завершение операции на месте приступили к работе медики, они обнаружили тела трех мужчин, трех женщин и одного ребенка.

В комментарии для Daily Sabah источник из турецкого руководства заявил, что турецкие военные заранее знали о подготовке операции по ликвидации аль-Багдади, вели обмен информацией с американской стороной и координировали действия.

Ликвидацию Аль-Багдади подтвердили спецслужбы Ирака. По словам их представителей, иракской разведке удалось установить местопребывание террориста. О своем участии в операции заявили и представители курдских Сирийских демократических сил.

Тем не менее, официального заявления по поводу смерти аль-Багдади пока нет. По данным CNN, власти вначале хотят получить результаты теста ДНК, чтобы получить полную убежденность в смерти именно главаря ИГ.

Тем временем в СМИ показали видео операции по уничтожению лидера ИГ. Его в частности опубликовал нидерландский канал BNO News, который известен тем, что специализируется на предоставлении видеозаписей для новостных агентств.

О правдивости видео судить сложно, поскольку оно было снято в темное время суток. Никаких участников происходящего на нем нет. Можно лишь увидеть зарево от разрыва боеприпасов, услышать звук взрывов, крики и отдельные выстрелы.

ВИДЕО https://twitter.com/BNONews/status/1188329893869821952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1188329893869821952&ref_url=https%3A%2F%2Fsprotyv.info%2Fnews%2Flikvidaciya-glavarya-ig-v-sirii-podrobnosti-i-video-gromkoj-operacii

Как сообщала группа ИС, о ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» уже сообщил президент США. «Случилось кое-что очень значительное», — написал в Твиттере Дональд Трамп.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»