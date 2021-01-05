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Ликвидация угольной отрасли ОРЛО: оккупанты вывозят в РФ металл с двух шахт

Ликвидация угольной отрасли ОРЛО: оккупанты вывозят в РФ металл с двух шахт

Источники на оккупированных территориях Луганской области сообщают, что на шахте Никанор-Новая в ОРЛО, оккупационные администрации РФ занимаются вывозом метала, пишет «Восточная Правозащитная Группа».

Шахту оккупанты закрыли в мае 2020 года. Сейчас там работает ликвидационная Комиссия и примерно 150 рабочих из участка РВУ и ГПУ (Ремонтно-восстановительный участок и проходческий участок). Рабочие занимаются поднятием на гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования.

«Работники ЖД станции Мануиловка и местные жители сообщили нам, что выданный металлом идёт через ЖД сообщение на площадку по приему металлома в г. Луганск. Там проходит сортировка металлома, после чего отправляется в РФ», — сообщают правозащитники.

По их словам, сейчас аналитики занимаются поиском ЖД вагонов РФ, которые засветились при вывозе металлолома. Похожая ситуация на шахте «Вергулевская» которая расположена в Перевальном районе.

Источник: sprotyv.info

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