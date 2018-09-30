Ликвидация Захарченко: РосСМИ показали видео момента взрыва в кафе
На видеозаписи с камер наблюдения, которую обнародовал телеканал "Россия 1", видно, как к зданию подъезжает кортеж Захарченко.
Охрана с оружием осматривает периметр территории возле кафе.
Сначала в кафе зашла его охрана и только после нее – главарь "ДНР".
Когда он находился в тамбуре, прогремел взрыв.
Момент взрыва зафиксировала камера, установленная снаружи кафе.
Напомним, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.
Также был ранен так называемый министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент") и еще несколько человек.