Ликвидация Захарченко: РосСМИ показали видео момента взрыва в кафе

На видеозаписи с камер наблюдения, которую обнародовал телеканал "Россия 1", видно, как к зданию подъезжает кортеж Захарченко.

Охрана с оружием осматривает периметр территории возле кафе.

Сначала в кафе зашла его охрана и только после нее – главарь "ДНР".

Когда он находился в тамбуре, прогремел взрыв.

Момент взрыва зафиксировала камера, установленная снаружи кафе.

Напомним, взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.

Также был ранен так называемый министр налогов и доходов "ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент") и еще несколько человек.





Агентство Телевидения Новости