Лише на захід. Через які пункти пропуску можна виїхати з України

Під час війни з України можна виїхати через кордони з ЄС та Молдовою, пункти пропуску через кордони з РФ та Білоруссю закриті.

Які зараз робочі пункти перепустки на українському кордоні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Кордон з Польщею – де дозволено перепустку пішоходів та авто

Перетнути кордон можна через наземні пункти пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, крім Придністров'я.

Між Україною та Польщею діють усі пункти пропуску. Кордон можна перетинати пішки або автотранспортом. Тим часом, на деяких пунктах пропуску піший перехід неможливий, а на інших – лише з метою евакуації та лише у напрямку з України.

Усі пункти пропуску працюють цілодобово. Найбільш завантажені найчастіше: Устилуг, Шегині, Угринов, Рава-Руська, Краковець. Що потрібно врахувати про особливості роботи пунктів пропуску:

● Ягодин – пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто – тимчасово не здійснюється.

● Устилуг – пропуск лише для автомобілів;

● Угринов – автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.

● Рава-Руська – автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону з метою евакуації.

● Грушів – автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону з України.

● Краківець – пункт пропуску лише для легкових автомобілів.

● Шегіні – автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в обох напрямках .

● Смільниця – автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.

Пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною пропускають пішоходів

Між Словаччиною в Україні працюють як автомобільні пункти пропуску, так і пішохідні. Найбільше завантажено зазвичай пункт пропуску Ужгород. Усі пункти пропуску, крім одного, працюють цілодобово.

● Малий Березний – автомобільний пункт пропуску, також можливе піше перетин кордону в обох напрямках. Працює цілодобово.

● Ужгород – автомобільний пункт пропуску, також можна перейти кордон пішки в один бік з метою евакуації. Працює цілодобово.

● Малі Селменці – пішохідний пункт пропуску, можливий перехід в обидві сторони. Працює з 9 до 21 години.

Які пункти пропуску з Угорщиною не працюють уночі

На кордоні між Україною та Угорщиною зазвичай найбільш завантажений пункт пропуску Тиса.

● Дзвінкове – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 9 до 19 годин.

● Косино – пункт пропуску тільки для легкових авто та пішоходів, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 8 до 20 годин.

● Лужанка – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.

● Вилок – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.

Пункти пропуску на кордоні з Румунією – де пропускають лише автомобілі

Найбільш завантажений зазвичай пункт пропуску тут – Дьяково.

● Дьяково – автомобільний пункт пропуску.

● Солотвино – автомобільний (крім великих автобусів) та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони.

● Красноїльськ – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.

● Порубне – автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.

Пункти пропуску на кордоні з Молдовою – цілодобово

Між Молдовою та Україною зараз є чотири цілодобові пункти пропуску з можливістю перетнути кордон як транспортом, так і пішки в обидва боки – це Мамалига, Кельменці, Сокиряни, Росошани. Останній – зазвичай найзавантаженіший.

Пункти пропуску з Білоруссю – для повернення додому

Для українців, які бажають повернутись з території Білорусі додому, в обмеженому режимі працює пункт пропуску Мокрани-Доманове. Тут пропускають лише громадян України, перетнути кордон можна виключно пішки.

Джерело: rbc.ua

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