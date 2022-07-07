«Листівки з України» – спецпроєкт про культурні об’єкти, які зруйнувала росія

Український Інститут за підтримки USAID запустив міжнародну кампанію, що покаже світові зруйновані окупантами історичні та культурні памʼятки України.

● Буде випущено понад 100 листівок українською та англійською мовами. Кожна розповідатиме історію конкретної пам'ятки, що зазнала пошкоджень. Детально ознайомитися із листівками можна на сайті (https://ui.org.ua/postcards/).

● Ініціатори проєкту закликають розказувати світові про знищення української культури, розповсюдивши листівки в соцмережах з хештегом #PostcardsFromUkraine.

Источник: https://t.me/spravdi/12593

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