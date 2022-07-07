Сегодня 10:15
Просмотров: 85
«Листівки з України» – спецпроєкт про культурні об’єкти, які зруйнувала росія
Український Інститут за підтримки USAID запустив міжнародну кампанію, що покаже світові зруйновані окупантами історичні та культурні памʼятки України.
● Буде випущено понад 100 листівок українською та англійською мовами. Кожна розповідатиме історію конкретної пам'ятки, що зазнала пошкоджень. Детально ознайомитися із листівками можна на сайті (https://ui.org.ua/postcards/).
● Ініціатори проєкту закликають розказувати світові про знищення української культури, розповсюдивши листівки в соцмережах з хештегом #PostcardsFromUkraine.
Источник: https://t.me/spravdi/12593