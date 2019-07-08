Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:10
Просмотров: 75

Лжеминеры: заседание апелляционного суда перенесли на 15 июля

Лжеминеры: заседание апелляционного суда перенесли на 15 июля

Отложено апелляционное рассмотрение относительно мер пресечения двум киевлянам, подозреваемым в ложных сообщениях с угрозами совершить взрывы в местах массового скопления жителей Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

По данным пресс-службы, 8 июля коллегия судей отложила рассмотрение апелляционных жалоб прокурора на постановления следственного судьи Киевского районного суда об избрании меры пресечения двум подозреваемым в сообщении ложной информации с угрозами совершить взрывы в местах массового скопления харьковчан. 

Коллегия судей сообщила, что от защитников подозреваемых поступили ходатайства о переносе апелляционного рассмотрения из-за занятости адвокатов в других уголовных делах в этот день. Подозреваемые настаивали на рассмотрении дел с участием защитников. От прокурора возражений относительно ходатайств не поступало. Посоветовавшись на месте, коллегия судей приняла ходатайство защитников удовлетворить.

Напоминаем, что подозрения предъявлены по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц) 

Постановлениями следователя судьи Киевского районного суда от 30 июня двум подозреваемым была применена мера пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования - до 26 августа. Этими же постановлениями судьи обоим подозреваемым определена сумма залога - 1440750 гривен каждому.

Следующие судебные заседания состоятся 15 июля. Председатели по делам о пересмотре мер - судьи Виктория Яковлева и Валерий Бездитко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 