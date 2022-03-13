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Ліквідація наслідків обстрілів у Харкові та області триває

Ліквідація наслідків обстрілів у Харкові та області триває

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів на території Харківської області.

В ДСНС нагадують про необхідність пам’ятати про безпеку та наполягають на тому, що з’ясовувати боєздатність вибухонебезпечних предметів повинні  фахівці:

не чіпайте боєприпаси та не розірвані снаряди;

не намагайтеся їх розібрати чи вилучити самостійно;

повідомляйте про знахідки рятувальників за номером 101.

Агентство Телевидения Новости

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