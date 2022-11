Лінгвоцид на окупованих територіях – це злочинне порушення міжнародного права

росія влаштувала на окупованих територіях України лінгвоцид української мови протягом усього ХХ та ХХІ століття / russia staged a linguicide of the Ukrainian language in the occupied territories of Ukraine throughout the 20th and 21st centuries

Після 24 лютого на тимчасово окупованих росією територіях України зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови у різних сферах суспільного життя. Російські окупанти в Україні спалюють книги українською мовою. Після того, як вони займають населений пункт, вони не лише мародерять, а й знищують бібліотеки.

«За даними з відкритих джерел нами зафіксовано понад 100 фактів, які свідчать про фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно проявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою. Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму», – повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Лінгвоцид на тимчасово окупованих Росією територіях України супроводжується погрозами, залякуванням, застосуванням фізичної сили, психологічним тиском, обмеженням волі, викраденням, тортурами та вбивствами.

«Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій – це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані», – наголосив мовний омбудсмен.

XX століття

1900 р. i наступнi роки. Цензура вилучає з текстiв такi слова, як «козак», «москаль», «Україна», «український», «Сiч», «Запорiжжя» та iншi, якi мають український нацiонально-символiчний змiст.

1903 р. На вiдкриттi пам’ятника І. Котляревському у Полтавi заборонено промови українською мовою.

1905 р. Кабiнет мiнiстрiв Росiї вiдхилив прохання Київського та Харкiвського унiверситетiв скасувати заборони щодо української мови. Ректор Київського унiверситету вiдмовив 1400 студентам у вiдкриттi чотирьох кафедр українознавства з українською мовою викладання, заявивши, що унiверситет – це «загальнодержавна iнституцiя», i в його стiнах не може бути жодної мови, крiм росiйської.

1905–1912 рр. Мiнiстерство освiти Росiйської iмперiї закрило 12 приватних гiмназiй, звiльнило 32 директорiв та 972 учителiв, 822 учителiв «перевело» до iнших шкiл за намагання запровадити у викладаннi українознавчу тематику.

1906 i 1907 рр. Закриття «Просвiти» в Одесi та Миколаєвi.

1910 р. Закриття за наказом уряду Столипiна всiх українських культурних товариств, видавництв, заборона читати лекцiї українською мовою, створювати будь-якi неросiйськi клуби.

1910, 1911, 1914 рр. Закриття «Просвiти» у Києвi, Чернiговi, Катеринославi (Сiчеславi).

1911 р. Постанова VII дворянського з’їзду в Москвi про росiйськомовну освiту й неприпустимiсть вживання iнших мов у навчальних закладах Росiї.

1914 р. Заборона вiдзначати 100-лiтнiй ювiлей Тараса Шевченка; Указ Миколи II про заборону всiєї української преси (у зв’язку з початком вiйни).

1914–1916 рр. Кампанiя русифiкацiї в окупованiй Схiднiй Галичинi, заборона українського друку, освiти, Церкви.

1914 р. Доповiдна записка полтавського губернатора фон Баговута мiнiстровi внутрiшнiх справ Росiйської iмперiї, яка дає найповнiше уявлення про ставлення iмперської влади до української проблеми в Українi. Цi настанови дiяли за царiв, генеральних секретарiв i фактично не втратили сили й по сьогоднi, за наявнiстю «незалежної» України. До 1917 р. всiм чиновникам в Українi платили 50% надбавки до заробiтної платнi за «обрусение края».

ЗАМЕТКА о докладе полтавского губернатора фон Багговута Министру внутренних дел о мерах против украинского народа.

Привлекать на должности учителей по возможности только великороссов.

На должности инспекторов и директоров народных училищ назначать исключительно великороссов.

Всякого учителя, проявляющего склонность к украинскому, немедленно устранять.

Составить правдивую историю малорусского народа, в которой разьяснить, что «Украина» – зто «окраина» государства в былые времена.

Установить обязательные экскурсии учащихся всех учебных заведений в Москву, Нижний Новгород и другие исторические местности, но не в Киев.

Совершенно не допускать общеобразовательных курсов для учащихся.

Обратить особое внимание на сельское духовенство и его политические убеждения. Благочинных назначать с особым разбором. Во главе епархий ставить архиреев исключительно великороссов, притом твердих и знергичных. Оказать самое крутое давление на тех из священников, которые заражены украинофильством. Епархиальных наблюдателей за школами назначать исключительно из великороссов.

Обратить особое внимание на семинарии и ставить во главе их ректорами исключительно великороссов, удаляя других. Учебный персонал должен быть исключительно из великороссов. За семинарии нужно взяться и искоренить гнездящийся в них дух украинства.

Необходимо субсидировать некоторые газеты в Киеве, Харькове, Полтаве, Екатеринославе и т. д. с целью борьбы против украинцев. В газетах доказывать тождество великороссов с украиннами и обьяснить, что малорусский язык образовалея путем полонизации в прежние времена русского языка. Разьяснить. что «украина» – означает окранну Польши и России и что никогда украинского народа не было. Доказывать необходимость великорусского языка как общегосударственного и литературного и что малорусский, как простонародный, не имеет ни литературы, ни будущности. Всеми способами искоренять употребление названий «украина», «украинский». Стараться, чтобы евреи не примкнули к украинскому движению, выселять их из сельских местностей, не образовывать нових местечек и мешать экономическому росту еврейства. Вообще не допускать на разные должности людей, которые когда-либо хотя бы в отдаленном прошлом имели соприкосновение с украинским элементом.

1916 р. Закриття колонiальною владою «Просвiти» в Кам’янець-Подiльському.

1918р. Звiряча розправа московсько- бiльшовицьких вiйськ з 300 українськими героями – київськими гiмназистами та студентами, що пiд Крутами стали на захист своєї вiтчизни України. Майже всi юнаки полягли геройською смертю на полi бою, а захоплених у полон розстрiляли. Перед розстрiлом гiмназист Григорiй Пипський почав спiвати: «Ще не вмерла України…»,– а за ним i всi приреченi на смерть.

26 сiчня 1918 р. Захопивши Київ, московсько-бiльшовицькi iнтервенти за кiлька днiв розстрiляли 5 тис. осiб, якi розмовляли українською мовою, носили український нацiональний одяг або у кого в хатi висiв портрет Т. Шевченка… За час перебування в Києвi бiльшовики не тiльки зруйнували багато будинкiв, але також знищили безцiннi культурнi, мистецькi, архiтектурнi та iншi надбання й вимордували тисячi нi в чому невинних людей.

1919 р. Пiсля завоювання України бiльшовиками – знищення нацiонально свiдомої частини населення та заборона всiх українських лiтературних, драматичних та усних творiв, серед яких лише українських народних пiсень – 300 тис.

1921–1930 рр. Московськi окупанти та промосковськi шовiнiстичнi сили в Українi чинять шалений опiр вiдродженню української мови та українських культурних традицiй, яке пустило глибоке корiння в роки Української нацiональної революцiї. «Зачем возрождать допетровскую зпоху, зачем гальванизировать украинский язык, который покрылся уже прахом», повчав у Запорiжжi росiйський письменник Ф. Гладков. «Признання української мови як урядової могло би означати панування української буржуазiї та куркульства», – писав голова «українського» уряду X. Раковський.

1922 р. Лiквiдацiя «Просвiти» на Кубанi, в Зеленому Клину та в iнших мiсцях проживання українцiв в СРСР поза Україною. Голова ВЧК Ф. Дзержинський наказує виловити українських дiтей-сирiт i знищити. Баржi з сиротами потоплено у Чорному морi. Проголошення частиною керiвництва ЦК РКП(б) i ЦК КП(б)У «теорiї» боротьби в Українi двох культур – мiської (росiйської) та селянської (української), в якiй повинна перемогти перша.

1922–1934 рр. Хвиля насильства проти неповторного i яскравого явища української та свiтової культури – кобзарства. Українськi нацiональнi музичнi iнструменти – кобзу, бандуру та лiру – оголошують нацiоналiстичними i знищують. Натомiсть в Україну завозять десятки тисяч примiтивних («общепонятних») балалайок та гармошок. Кобзарi оголошуються жебраками i жорстоко переслiдуються. «Багато кобзарiв тодi пропало, – свiдчив харкiвський кобзар Анатолiй Парфиненко. – Кого ловили на базарi, кого – на помешканнi. Де б вони не з’явилися, їх забирали». Щоб спотворити пам’ять та роль кобзарства, комунiсти створюють капели бандуристiв, якi виконують пiснi на замовлення та пiд контролем НКВС, а керiвництво ними передається в руки чужинцiв. Так, Київську капелу очолюють спочатку росiянин Михайлов, а згодом Аронський та Берман, штатнi агенти НКВС.

1925 р. Остаточне закриття українського «таємного» унiверситету в Львовi.

1926 р. Лист Сталiна «Тов. Кагановичу та iншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцiєю на боротьбу проти «нацiонального ухилу», початок переслiдування дiячiв «українiзацiї».

1929 р. Арешти українських науковцiв та духовенства, замiна їх росiйськомовними дiячами.

1929–1930 рр. Арешти визначних дiячiв української науки, культури, освiти, Церкви, харкiвський судовий процес над ними (процес «Спiлки Визволення України»). На допитi одного з арештованих, В. Дурдукiвського слiдчий Соломон Брук сказав: «Нам надо украинскую интеллигенцию поставить на колени, это наша задача. Кого не поставим – перестреляем». У цi роки на територiї УСРР було заарештовано (i здебiльшого розстрiляно або вiдправлено на довгострокову каторгу в концтабори) понад 120 тис. українцiв, головним чином iнтелiгенцiї. До звiльнення i реабiлiтацiї дожили з них одиницi.

1930–1937 рр. Лiквiдовано українськi школи, середнi спецiальнi та вищi навчальнi заклади та факультети, закрито газети та видавництва поза межами України – на Кубанi, в Сибiру, на Далекому Сходi та iнших землях, заселених переважно українцями.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР о хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и Западной области от 14 декабря 1932 г.:

«7… .а) выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы Полтавской (Сев. Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей …и заселить зту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами, работающими в условиях малоземелья на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот выселяемых… д) немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативних органов «украинизированных» районов, а также все издающиеся газеты и журналы с украинского языка на русский как более понятный для кубанцев, а также подготовить и к осени перевести преподавание в школах на русский язык…, срочно проверить и улучшить состав работников школ в «украинизированных районах».

На початку 30-х років інтенсивний розвиток українського мовознавства було призупинено. Розпочалась боротьба офіційної комуністичної політики проти української мови й культури. Широкого масштабу досягли репресії щодо провідних діячів української науки, літератури, мистецтва. Безпідставно були репресовані В. Ганцов, М. Гладкий, О. Курило, С. Смеречинський, М. Сулима, К. Німчинов, О. Синявський, О. Ізюмов, М. Йогансен, Н. Малеча, Н. Солодкий, Б. Ткаченко, Г. Сабалдир, згодом А. Кримський та ін.

1932–1933 рр. Сплановано i здiйснено, за мовчазною згодою «свiтового спiвтовариства», акцiю лiквiдацiї українського народу. Свiдоме знищення бiльшовицьким режимом українських селян органiзацiєю голодомору. Централiзоване переселення росiян у вимерлi села України. В Українi, яка володiє 40% свiтового чорнозему, умертвлено голодом до 10 мiльйонiв носiїв української мови, i саме селян, щоб зберегти зрусифiковане мiське населення.

1933 р. Скасування в Румунiї мiнiстерського розпорядження вiд 31 грудня 1929 р., котрим дозволялося кiлька годин української мови на тиждень у школах з бiльшiстю учнiв-українцiв. Телеграма Сталiна про припинення українiзацiї i знищення бiльшостi українських письменникiв. З українського правопису вилучено лiтеру «Ґ».

1933–1941 рр. Тотальне знищення та арешт 80% української iнтелiгенцiї росiйською окупацiйною владою: iнженерiв, науковцiв, письменникiв, лiкарiв, вчителiв тощо. До 1938 р. друкувалося 259 українських письменникiв, пiсля 1938 р. – лише 36. З 223 зниклих письменникiв лише семеро померли своєю смертю. Решту розстрiляно, запроторено до концтаборiв або iншими репресивними заходами вилучено з лiтератури. Таких масових убивств, як у 30-х роках в Українi, iсторiя ще не знала. Кагановичi, постишеви, хатаєвичi, бруки мiльйонами вбивали українцiв лише за те, що вони були українцями. Це був геноцид, органiзований i здiйснюваний комунiстами, якi в 1917 р. захопили владу в Росiйськiй iмперiї. Україну було перетворено на суцiльний концтабiр.

1930 роки й пiзнiше: Заборона писати українськi, нацiональнi за змiстом, мистецькi та художнi твори, дослiджувати i вивчати справжню iсторiю України, згадувати про голодомори. Історiя i вся українська культура зобов’язанi були звеличувати СРСР, загарбницьку полiтику i жорстокiсть комунiстiв, керуватися фальшивою iмперською концепцiєю «єдностi трьох братнiх слов’янських народiв»: розглядати росiян, як «старшого брата». Історикiв, письменникiв, дiячiв культури радянська влада жорстоко переслiдувала, їхнi твори заборонялись або знищувались. Так, було спалено наклад книги «Хортиця в героїцi i легендах», а автора М. Киценка звiльнено з посади. Зазнали утискiв i гонiнь iсторики М. Брайчевський, Я. Дашкевич, поет В. Сосюра, композитор К. Данькевич, письменник та кiнорежисер О. Довженко i багато iнших. Насаджувана система освiти та виховання була спрямована на те, щоб українцям прищеплювати вiдчуття меншовартостi, вiдразу до борцiв за визволення України вiд окупантiв, зневагу до українських нацiональних героїв, зокрема І. Мазепи, С. Петлюри, Є. Коновальця. Імена визначних наших дiячiв науки, культури, церкви (М. Грушевський. І. Пулюй, С. Єфремов, В. Винниченко, Г. Хоткевич, І. Багряний, О. Ольжич, А. Шептицький та багато iнших) замовчувались, або якщо згадувались, то в негативному висвiтленнi.

1937 р., листопад. На вiдзначення 20- рiччя приходу комунiстiв до влади на Соловках було розстрiляно понад тисячу дiячiв української культури.

1938 р. Постанова РНК i ЦК ВКП(б) «Про обов’язкове вивчення росiйської мови в школах нацiональних республiк i областей».

1939 р. Перепис населення Кубанi пока- зав, що внаслiдок голодомору, арештiв i примусового виселення кiлькiсть українцiв там з 61,5% у 1926 р. зменшилася до 4%. Пiсля «визволення» Захiдної України – закриття багатьох українських i вiдкриття росiйських шкiл.

1946 р. Постанова Ради Мiнiстрiв СРСР «Про затвердження українського правопису, наближеного до росiйського». Постанова ЦК ВКП(б) про «український буржуазний нацiоналiзм», унаслiдок якої кiлька тисяч представникiв української iнтелiгенцiї заслано до концтаборiв («Ждановщина»). Гонiння на журнали «Україна», «Радянський Львiв», «Днiпро», «Барвiнок», «Перець». Головного редактора журналу «Україна» Ю. Яновського звiльнено з роботи.

1947 р. Депортацiя в Сибiр населення Захiдної України. Вивезення загалу українцiв до Сибiру не було здiйснено тiльки через нестачу вагонiв. «Чистка» серед дiячiв української культури з обвинуваченням їх у нацiоналiзмi новопризначеним з Москви секретарем ЦК КП(б)У Л. Кагановичем. Арешт неповнолiтнього (15 р.) сина командувача УПА генерала Шухевича – Юрiя Шухевича. Видано таємну iнструкцiю (на 157 сторiнках) про вилучення з книгозбiрень та списання в макулатуру 3600 назв книжок, автори яких були названi українськими буржуазними нацiоналiстами, ворогами народу. П’ятий параграф iнструкцiї застерiгав: «Особи, що загублять цей зведений список, пiдлягають притягненню до судової вiдповiдальностi».

1949 р. XXVI з’їзд КП(б)У вкотре засуджує український буржуазний нацiоналiзм, погрожує українським дiячам науки та культури, якi ще залишилися на волi, вимагає вiд них таврувати «гнилу культуру буржуазного Заходу» й вихваляти «передову культуру» СРСР.

1951 р. Викриття газетою «Правда» – центральним органом ЦК ВКП(б), «нацiоналiстичних ухилiв» в українськiй лiтературi (вiрш В. Сосюри «Любiть Україну», лiбретто опери «Богдан Хмельницький» i т. д.).

24 грудня 1958 р. Верховна Рада СРСР прийняла закон, згiдно з яким питання про те, вивчати чи не вивчати рiдну мову в нацiональних школах мають вирiшувати батьки та самi учнi. Останнiх настiйливо спонукували розв’язувати це питання з погляду так званої практичної доцiльностi (мовляв, для чого «перевантажувати» себе).

1958 р. Постанова Пленуму ЦК КПРС про перехiд частини українських шкiл на росiйську мову викладання. Вiдповiдну постанову прийняла i Верховна Рада УРСР.

1960 р. Колонiальна адмiнiстрацiя пiд назвою «ЦК компартiї України» вимагає вiд комунiстiв виховувати українцiв «у дусi любовi й глибокої поваги до великого росiйського народу» i в ненавистi до свого, українського – «вести непримиренну боротьбу проти нацiоналiзму…, особливо українського буржуазного нацiоналiзму».

1961 р. XXII з’їзд ЦК КПРС проголосив полiтику «злиття нацiй», що по сутi означало тотальне зросiйщення народiв СРСР. («Слiд з усiєю бiльшовицькою неприми- реннiстю викорiнювати навiть найменшi прояви нацiоналiстичних пережиткiв», тобто звичаї, мову, кульуру поневолених народiв).

1962 р. Репресiї проти захисникiв української мови. ЦК компартiї України зобов’язує комунiстiв та мiсцеву адмiнiстра- цiю «рiшуче виступати проти консервативних традицiй i звичаїв, проти будь-яких пережиткiв буржуазного нацiоналiзму», найшкiдливiшими з яких, на думку влади, було знання рiдної мови, потяг до вивчення своєї iсторiї та культури.

1964 р. Агент КДБ пересипає фосфором i спалює частину примiщення Центральної Наукової Бiблiотеки у Києвi. На прилеглiй територiї заздалегiдь була вiдключена вода, а пожежники приїхали лише через 4 години пiсля пiдпалу. Вогонь знищив понад 600 тис. томiв цiнних українських архiвних документiв.

1965 р. Хвиля полiтичних процесiв проти «українських iнакодумцiв (Б. та М. Горинi, О. Заливаха, В. Мороз, М. Осадчий, А. Шевчук та iн.). У Харковi за протести проти закриття українських шкiл заарештовано А. Здорового.

1969–1979 рр. Серiя загадкових пожеж у вiддiлах українiстики в бiблiотеках Академiї наук, музею «Софiя Київська», у книгосховищi Видубицького монастиря у Києвi, медичного iнституту в Тернополi, Успенської церкви та Музею українського мистецтва у Львовi. Аналогiчнi «загадковi» пожежi в цей час сталися у нацiональних бiблiотеках iнших республiк СРСР (Тарту, Самарканд, Ашхабад), але не в Росiї.

1970 р. Суд над авторами «Листа творчої молодi Днiпропетровська» з протестом проти росiйщення української культури. Наказ Мiнiстерства освiти СРСР про написання i захист дисертацiй лише росiйсь- кою мовою. Затвердження тiльки в Москвi. Ситуацiя нерiдко доходила до абсурду: ро- сiйською мовою мусили виконуватися та захищатися навiть дисертацiї з питань української мови та лiтератури.

1972 р. Заборона партiйними органами вiдзначати ювiлей музею І. Котляревського в Полтавi. «За недостатню боротьбу з нацiоналiстичними проявами» усунуто вiд партiйного керiвництва першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста (критика партiйними цензорами його книжки пiд назвою «Україна наша радянська», в якiй прославлялося запорозьке козацтво), звiльнено з Вищої партiйної школи при ЦК КПУ 34 викладачiв разом з її директором, заборонено книги майже сотнi авторiв, звiльнено чверть секретарiв з iдеологiчних питань на всiх партiйних рiвнях, пiддано чищенню низку наукових установ, а також Київський та Львiвський унiверситети. У Харковi знесено хату, де жив видатний український фiлософ i просвiтник Г. Сковорода, та почато знищення цвинтаря, де було поховано багато визначних дiячiв української науки та культури.

1972–1974 рр. Полiтичнi репресивнi процеси проти українських дисидентiв, зокрема проти Чорткiвської групи В. Мармуса та Ст. Сапеляка (сiм осiб засуджено), Харкiвської групи (засуджено дев’ять осiб, з них А. Здорового – сiм рокiв, І. Кравцiва – п’ять рокiв). Загалом заарештовано було за два роки кiлька тисяч осiб. Заарештованi, яких не засудили, були звiльненi з роботи або пониженi у посадах. У цi роки були засудженi: Є. Сверстюк, І. Свiтличний, І. Дзюба, В. Стус, Ігор та Ірина Калинцi, Н. Свiтлична, В. Чорновiл, С. Шабатура, О. Мешко, О. Попович, І. Кандиба, Л. Лук’яненко, В. Романюк, І. Гель, повторно Ю. Шухевич i т.д.

1973 р. Заборона вiдзначати ювiлей твору І. Котляревського «Енеїда».

1974 р. Постанова ЦК КПРС «Про пiдготовку до 50-рiччя створення СРСР», де вперше проголошуються створення «нової iсторичної спiльноти – радянського наро- ду», офiцiйний курс на денацiоналiзацiю.

1975 р. Нова цензура «Кобзаря» Тараса Шевченка.

1978 р. Постанова ЦК КПРС i Ради Мi- нiстрiв СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення i викладання росiйської мови в союзних республiках» (т. зв. «Брежнєвський циркуляр»).

1978 р., сiчень. На Чернечiй (Тарасовiй) горi у Каневi спалив себе Олекса Гiрник (з Калуша) на знак протесту проти русифiкацiї України.

1979 р. Ташкентська конференцiя «Росiйська мова – мова дружби i спiвпрацi народiв СРСР», накреслила новi заходи щодо росiйщення неросiйських народiв. Зокрема, рекомендувалося» ширше впроваджувати росiйську мову в дошкiльнi заклади (як наслiдок – українськi дитячi садки практично зникли), росiйською мовою провадити позакласну й позашкiльну роботу, «сприяти» тому, щоб студенти писали поросiйському свої реферати, доповiдi, курсовi та дипломнi працi, а також звiти про виробничу й педагогiчну практику. Так само «рекомендувалося», щоб у тих ВНЗ, де нацiональна мова ще якось функцiонувала (наприклад, у Захiднiй Українi), росiйською, починаючи з 2–3-х курсiв, читалися суспiльнi, загальноосвiтнi та спецiальнi дисциплiни. Показово, що для контролю виконання цiєї «рекомендацiї» Мiнiстерство вищої та середньої спецiальної освiти УРСР запровадило навiть спецiальну форму звiтностi, що зобов’язувала ректорiв регулярно подавати Мiнiстерству «перелiк спецiальних дисциплiн, якi викладаються росiйською мовою» на кожному з факультетiв керованого ними навчального закладу.

1979 р. Пiд Львовом вбито композитора-спiвака Володимира Івасюка, пiснi якого мали виразно український нацiональний колорит. Досi цей зрочин не розкрито.

1983 р. Постанова ЦК КПРС i Ради Мiнiстрiв СРСР «Про додатковi заходи з полiпшення вивчення росiйської мови в загальноосвiтнiх школах та iнших навчальних закладах союзних республiк» (так званий «Андроповський указ»).

1984 р. Наказ Мiнiстерства культури СРСР про переведення дiловодства в усiх музеях Радянського Союзу на росiйську мову. Початок в УРСР виплат пiдвищеної на 15% зарплатнi вчителям росiйської мови (порiвняно з учителями української мови).

1984–1985 рр. У концтаборах було замордовано Юрiя Литвина, Валерiя Марченка, Василя Стуса, Олексу Тихого.

1989 р. Постанова ЦК КПРС про «законодавче закрiплення росiйської мови як загальнодержавної».

1990р. Прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народiв СРСР, де росiйськiй мовi надавався статус офiцiйної.

1990 — Вихід книжки Олександра Солженіцина «Как нам обустроить Россию». У ній автор відкрито назвав «придуманою фальшю» твердження про давні корені українського народу й про самостійність української мови.

1994 — Намагання надати російській мові статус офіційної у незалежній, вільній, суверенній, самостійній Україні. Заява Президента України Л. Кучми про його намір внести поправки до чинного законодавства з метою надання російській мові статусу державної. Як наслідок — призупинення відновлення українських шкіл, переведення частини українських класів і шкіл на російську мову навчання.

1995 — Міністерство у справах національностей України розробило напівтаємний «Проект державної програми… розвитку російської культури в Україні до 2000 року», в якій одна з «національних меншин» отримувала більші права, ніж українці. В Алмати (Казахстан) — заява про спільний науковий простір (тобто російський) для СНД.

1996 — «Велике беззаконня діється у Харкові… Таємно збирають підписи під «референдумом» про новий Радянський Союз.

1998-2001 — У зв’язку з інформаційною революцією 90-х років російщення України відбувається ще інтенсивнішими методами, ніж за часів Валуєвщини. Інформаційний простір України майже повністю зрусифіковано. Неукраїнська, а часом антиукраїнська політика урядів України призвела до того, що державну мову з української преси витіснила мова сусідньої країни, і співвідношення між українськомовною та російськомовною пресою — 1:10. Зате Україна посідає перше місце (!) у світі за рівнем оподаткування власної книги — 28 %.

Унікальне за своїм цинізмом явище світового масштабу — нищення української мови! Тим часом прогресивний світ зовсім інакше дивиться на це. Так, у Франції за допомогою комп’ютерних систем було встановлено, що українська мова є однією з найстаріших слов’янських мов і однією з найкращих світових. Мудра Японія, переможена після Другої світової війни, всі зусилля та фонди надала освіті й за кілька десятиріч стала однією з найрозвиненіших держав. Довідавшись про таку вагомість української мови для розвитку світової культури, Японія запровадила її вивчення в Токійському університеті.

XXI століття

2010 — міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявив про відмову МОН України фінансувати проведення Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.

2012 — прийняття Верховної Радою України шостого скликання закону про мови авторства Колесніченка та Ківалова, який фактично призводить до витіснення української мови із вжитку на офіційному рівні в Східних та Південних областях України. Пізніше закон підписали спікер парламенту В.Литвин та Президент України В.Янукович.

2014 — на окупованих РФ громадах Донецької області України, внесену раніше «українську мову» для видимості, проте, у школах кількість годин скорочено до однієї години на тиждень, а школи переводять повністю на російськомовні. У 2020 її формальну присутність у «конституції» повністю скасовують.

2015 — в бібліотеці української літератури в Москві пройшли обшуки.

2016 — після окупації Росією Криму зачинено україномовні школи, станом на 2016 рік діє лише одна україномовна школа. Формально, викладання українською дозволене, неформально, подібні спроби активно блокуються. В 2019-му, останню школу, яка заявленою є як україномовна переформатовують — причому, зі слів батьків, у «заявленій» школі, як україномовній всі предмети де факто були російською мовою.

2020 — на окупованих Росією громадах Донецької області уроки української мови та літератури прибирають з програми, і для формальності вводять факультативи, про які потрібно щоб більше половини класу попросили. Такі факультативи, якщо є, умисно ставляться нульовими уроками, або взагалі батьки бояться виявити будь-які бажання.

2022 — на території громад Донецької та Луганської областей, які щойно були окуповані російськими військами, впроваджено русифікацію закладів освіти, з усуненням викладання української мови, української літератури та історії України. Російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучали та знищували українську літературу та підручники історії України. Російські окупанти змушують вчителів міста здійснювати навчальний процес у школах російською мовою. Російські сили чинять тиск на освітян в тимчасово окупованих громадах та містах. але безрезультатно. На території Криму окупаційна російська влада 2022 року запровадила так звані табори перекваліфікації для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей з метою переведення їх на «російські стандарти навчання». Так звані «російські стандарти освіти» застосовувалися і щодо викрадених з окупованих територій українських дітей. Їх примушували вивчати російську мову. В окупованому Мелітополі армія Росії знищує книги з історії України.

Репресовані носії знань української мови

● Лесевич Володимир Вікторович у Російській імперії був засновником першої школи з викладанням наук українською мовою по 1862 році, яку за доносом було знищено російською владою в Україні.

● Тарнавський Петро Іванович у 1919 році входить до складу ініціативного Комітету мирян і священиків українського походження в Московській Патріархії РПЦ з метою перекладу молитов і текстів богослужіння на сучасну українську мову. А 22 травня 1919 р. у військовому Миколаївському соборі в м. Києві брав участь у першій відправі служби Божої українською мовою. Репресований в 1938 р..

● Антоненко-Давидович Борис Дмитрович – відмовлявся зросійщувати словники української мови у підросійській УРСР.

● Лісовий Василь Семенович (логік) – репресований у 1972 р. в УРСР, розробляв філософські праці українською мовою.

● Пронюк Євген Васильович (дослідник історії української філософії та суспільної думки в Україні) – репресований у 1972 р. в УРСР, розробляв філософські праці українською мовою.

Українська мова у XX сторіччі - історія лінгвоциду. Документи і матеріяли/ За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: Національна комісія зі стандартів державної мови

